Миндаль — орех с секретом: для кого он незаменим?

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Ядра миндаля входят в рейтинг самых полезных для здоровья пищевых продуктов.Сладкие косточковые семена одноимённого растения не только послужат отличным перекусом для желающих сохранить идеальную форму тела, но и улучшат состояние сердечно-сосудистой системы.ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬМиндальные ядра (сладкие, горькие, хрупкие) ценны для организма высоким содержанием растительных жиров, протеинов, углеводов. Они наполнены:витаминами группы B;токоферолом;аскорбиновой кислотой;фосфором;калием;магнием;марганцем;железом;медью.Орешки изобилуют флавоноидами, пуринами, фитостеролами, антиоксидантами, пищевыми волокнами, ферментами. Это мощный источник невысыхающего жирного масла и хорошо усваиваемого белка, высокое качество которого определяется наличием незаменимых аминокислот.Средняя калорийность несолёных сырых ядер составляет 600 ккал на 100 г. Гликемический индекс миндаля при рекомендованных 40 единицах доходит до 25, что позволяет включать его в рацион людям, страдающим сахарным диабетом.Суточная норма потребления миндаля для взрослого здорового человека – 20-25 ядер, для ребёнка – вдвое меньше.ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВАСемечковые ядра оказывают благотворное влияние на липиды крови и содержание в ней сильнейшего антиоксиданта токоферола. Они признаны достойной альтернативой источникам протеинов животного происхождения, а также включают в состав полезнейшие минералы и витамины. В народной медицине миндаль издавна применяют для борьбы с расстройствами пищеварения и болезнями почек. Сладкие сорта миндальных орешков способствуют:очищению внутренних органов от токсинов и шлаков;повышению иммунитета;поддержке прочности костей, волос, ногтей, зубов;улучшению работы головного мозга;укреплению зрения;излечению от астмы и других заболеваний органов дыхания;остановке кровохарканья;заживлению язв в кишечнике;улучшению качественных и количественных показателей спермы;избавлению от депрессии, бессонницы;лечению мочеполовых недугов.Горькие сорта включают в состав гликозиды, разлагающиеся на глюкозу, бензойный альдегид и синильную кислоту – ядовитое вещество, вызывающее отравление с нарушением дыхания, отёком лёгких, судорогами, комой. Поэтому горький миндаль не употребляют в пищу без предварительной обработки. Смертельная доза таких орехов для взрослого составляет 50 шт., для ребёнка – 10 шт.Миндаль показан при сердечно-сосудистых болезнях, сахарном диабете, дерматологических проблемах. Его употребляют при патологиях нервной системы, болезнях суставов, воспалительных процессах любого происхождения. Он незаменим для спортсменов благодаря быстрому утолению голода без повышения концентрации сахара в крови, ускорению метаболизма, стимуляции мышечного роста за счёт высокого содержания цинка.В ЧЁМ ПОЛЬЗА ДЛЯ СОСУДОВ И СЕРДЦАМиндальные орешки полезны для сердца и сосудов, так как содержат большое количество ненасыщенных жиров, аминокислот, минералов:Калий и магний в составе уникального продукта тормозят процесс образования тромбов, делают кровеносные сосуды прочными и эластичными, нормализуют артериальное давление.Мононенасыщенные жирные кислоты препятствуют отложению атеросклеротических бляшек, способствуют снижению уровня плохого холестерина и расширению сосудистого просвета.Олеиновая кислота повышает количество элементов в крови, транспортирующих холестерин из тканей в печень для дальнейшего выведения из организма.Токоферол разжижает кровь, ускоряет регенерацию клеток, снижает риск сердечных приступов и инсультов.Медь положительно влияет на функции сердечной мышцы, уменьшая вероятность развития инфаркта при физических нагрузках.Фитоэстрогены защищают сосуды от атеросклероза и истончения стенок.Исследования американских и итальянских учёных показали, что плоды миндального растения помогают надолго сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализовать уровень плохого холестерина в кровяном русле, предотвратить возникновение опасных заболеваний, поражающих сердечную мышцу и кровеносные сосуды.Включая миндаль в рацион вместо рафинированных жирных закусок, можно поддержать здоровье сердца и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 45%, что подтвердили многочисленные эксперименты на добровольцах.ВОЗМОЖНЫЙ ВРЕДМиндальные орешки не стоит употреблять людям с ожирением из-за их высокой калорийности. Также нельзя есть несозревшие термически необработанные плоды, так как они содержат токсичные соединения, несовместимые с жизнью. Злоупотребление продуктом способно вызвать наркотическое опьянение и симптомы пищевого отравления: тошноту, рвоту, головную боль, головокружение, диарею. Основные противопоказания:аллергия;ожирение;высокая частота сердечных сокращений из-за прямого воздействия на сердечно-сосудистую систему.Универсальный, полезнейший для здоровья миндаль в допустимой дозировке можно и нужно употреблять взрослым мужчинам и женщинам, пожилым, детям. Продукт послужит отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний благодаря наличию в составе минералов, ненасыщенных жирных кислот, витаминов.