Новое открытие может улучшить методы лечения диабета

Исследователи из Университета Монаша обнаружили барьер для регенерации бета-клеток, который может проложить путь к улучшенным методам лечения диабета и заболеваний, связанных с повреждением органов и тканей.Используя модели мышей, ученые, исследование которых было опубликовано в журнале Regenerative Medicine, показали, что при уменьшении метилирования ДНК в двух ключевых генах развития Ngn3 и Sox 11, регенерация «засыпала».Однако деметилирование клетки-предшественника помогает пробудиться от спячки, восстанавливая способность клеток превращаться в новые продуцирующие инсулин бета-клетки, открывая путь к улучшенным методам лечения диабета 1 и 2 типа.В настоящее время замена поврежденной бета-клеточной массы у пациентов с диабетом заключается в трансплантации всей поджелудочной железы или ее островков. Несмотря на свою эффективность, эти методы лечения ограничены из-за нехватки доноров и побочных эффектов иммунодепрессантов.