Выявлены негативные последствия сна с мокрыми волосами
Доктор Шапиро прежде всего развенчал мифы о том, что во время сна с влажными волосами можно простыть. Зато есть куда более серьезная опасность. После мытья стержень волоса размягчается от воды, это ослабляет локоны, делает их более ломкими. Во время сна волосы деформируются подушкой, и если они влажные, то волосяные фолликулы можно легко повредить, что приведет в конечном счете к выпадению волос. Особенно сон с мокрой головой вреден для людей, у которых есть склонность, в том числе наследственная, к облысению или гипотиреозу.
И это только полбеды. Волосы сохнут медленнее, чем кожа. И соответственно влага с волос долго воздействует на кожу головы. А это опасно уже ростом бактерий или грибков на коже, которые в свою очередь приводят к хроническому воспалению волосяных фолликулов или к появлению перхоти. Эти заболевания еще больше ослабляют волосы, приводя к их выпадению.
Впрочем, все эти неприятности могут возникнуть только в том случае, если вы регулярно ложитесь спать с мокрыми волосами. Если же такие ситуации скорее исключение, чем правило в вашем режиме дня, то серьезных последствий можно не опасаться.
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