Выявлены негативные последствия сна с мокрыми волосами

Все мы в ежедневной спешке стараемся выгадать для себя больше времени для сна, зачастую пропуская ежевечерние процедуры ухода за лицом или ложась спать с мокрыми волосами. "Медицина и наука" пишет об исследовании дерматолога Стивена Шапиро, в котором он объясняет, как именно сон с мокрой головой влияет на наше здоровье.Доктор Шапиро прежде всего развенчал мифы о том, что во время сна с влажными волосами можно простыть. Зато есть куда более серьезная опасность. После мытья стержень волоса размягчается от воды, это ослабляет локоны, делает их более ломкими. Во время сна волосы деформируются подушкой, и если они влажные, то волосяные фолликулы можно легко повредить, что приведет в конечном счете к выпадению волос. Особенно сон с мокрой головой вреден для людей, у которых есть склонность, в том числе наследственная, к облысению или гипотиреозу.И это только полбеды. Волосы сохнут медленнее, чем кожа. И соответственно влага с волос долго воздействует на кожу головы. А это опасно уже ростом бактерий или грибков на коже, которые в свою очередь приводят к хроническому воспалению волосяных фолликулов или к появлению перхоти. Эти заболевания еще больше ослабляют волосы, приводя к их выпадению.Впрочем, все эти неприятности могут возникнуть только в том случае, если вы регулярно ложитесь спать с мокрыми волосами. Если же такие ситуации скорее исключение, чем правило в вашем режиме дня, то серьезных последствий можно не опасаться.