Развенчаны популярные мифы о кариесе

Супрун рассказала, как сохранить зубы.Супрун развеяла мифы о кариесе — распространенной болезни зубов, а также рассказала, как позаботиться о здоровье своей улыбки.«Чистить зубы нужно дважды в день, чтобы не было кариеса» — с детства нам твердили это правило и напоминали, что из-за кариеса портятся зубы. Действительно, кариес может испортить вашу улыбку. Но наиболее распространенная причина потери зубов среди взрослых — не кариес, а болезни десен», — написала Супрун.Эксперт напомнила, что 11 мая отмечается Европейский День здоровых десен и призвала более тщательно следить за своими зубами. Наиболее распространенными заболеваниями десен, по ее словам, является гингивит и пародонтит.«Пародонтит может привести не только к потере зубов. Бактерии, возникающие вследствие этой болезни могут попасть в кровь через ткань десен и вызвать серьезные проблемы со здоровьем — пародонтит связывают с респираторными заболеваниями, ревматоидным артритом, болезнью коронарных артерий или инсультом», — отметила Супрун.Кроме того, эксперт напомнила, что лечить десны нужно оперативно. Для здоровья полости рта главное — это не откладывать визит к стоматологу до последнего и не забывать о простых правилах гигиены.