Кровь из носа: когда пора бить тревогу

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В каких случаях может пойти кровь из носа.Кровь из носа — распространенное явление у многих людей. У этого есть ряд причин. По словам врачей, зимой частой причиной кровотечения из носа становится сухой ринит.Специалисты замечают, что сухой ринит, являющийся распространенным фактором этой проблемы зимой, характеризуется атрофией слизистой ткани, выстилающей носовую полость. При этом достаточно даже небольшого напряжения (например, при сморкании), чтобы у человека возникло кровотечение.Сухой ринит усугубляется сухим воздухом в помещениях во время отопительного сезона, использованием сосудосуживающих капель, а также искривлением перегородки носа.Называя опасные причины, способные провоцировать кровотечение из носа, врачи указали на травму головы, скачок давления при имеющейся гипертонии. В редких случаях, за ним скрываются «новообразования полости носа и носоглотки, нарушения свертываемости крови (коагулопатии), системные заболевания сосудов».Кровотечение, которое не останавливается через 15 минут, или является необычайно сильным — это повод для незамедлительного обращения за медицинской помощью. Будет лучше, если до приезда врача кровь сможет стекать в какую-нибудь емкость, либо в салфетки: так специалисты смогут оценить серьезность кровопотери.