Универсальное лекарство – молоко и мед

Молоко с медом. Нет, это не название десерта, а проверенное столетиями, практически универсальное лекарство. И мед, и молоко богаты необходимыми питательными веществами и известны своей удивительной пользой для здоровья. Мед славится своими антиоксидантными и антимикробными свойствами, а молоко является богатым источником белка, кальция и молочной кислоты. Это самые священные сокровища природы. При совместном употреблении их польза удваивается!Чем же эффективно это «лекарство»?1. Лечит простуду.Употребление меда с теплым молоком эффективно убивает и вымывает бактерии из горла. Этот рецепт используется в традиционной медицине для лечения простуды, ангины и облегчения кашля.2. Лечит легочные болезни.Как молоко, так и мед обладают антибактериальными свойствами в отношении таких организмов, как стафилококк. Однако в совокупности их действие сильнее.Поэтому теплый напиток эффективно облегчает инфекции дыхательных путей.3. Укрепляет кости.Молоко, являясь одним из важнейших источников кальция, помогает улучшить здоровье костей. Однако одного употребления кальция недостаточно, чтобы помочь ему усвоиться костями. Было обнаружено, что мед и его ферменты эффективны в транспортировке питательных веществ в организме. Он улучшает усвоение кальция организмом, что делает питье молока намного более эффективным. Здоровый уровень кальция полезен для костей и зубов. Это особенно полезно для людей, когда они стареют и их кости начинают терять плотность и прочность.4. Помогает пищеварению.Мед, являющийся пребиотиком, способствует росту полезных, или «хороших», бактерий в пищеварительной системе. Когда молоко употребляется каждый день с несколькими каплями меда, оно помогает восстановить здоровую бактериальную флору, необходимую для хорошей пищеварительной системы. Таким образом, регулярное потребление этого напитка помогает поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта, устраняя вздутие живота, запоры и спазмы.5. Борется с инфекциями пищеварительного тракта.Антибактериальные и антиоксидантные свойства напитка уничтожают вызывающие инфекцию бактерии в желудке и кишечнике. Это помогает восстановить полезные кишечные бактерии и ускорить выздоровление практически при любых заболеваниях желудка.6. Улучшает сон.Употребление молочно-медового напитка непосредственно перед сном издавна использовалось как средство от бессонницы и проблем со сном. Он оказывает успокаивающее и расслабляющее действие на наш мозг. Мед и молоко, попадая в организм, заставляют мозг выделять инсулин вместе с высвобождением соединения, называемого триптофаном. Триптофан в конечном итоге превращается в серотонин, нейромедиатор, который увеличивает чувство благополучия. Далее серотонин преобразуется в мелатонин, который помогает нам спать.7. Дает энергию.Среди известных преимуществ холодного молока и меда - его способность повышать выносливость. Выпив стакан напитка утром, вы получаете углеводы, белки и другие важные питательные вещества, необходимые для нового начала дня. Также известно, что мед улучшает скорость метаболизма и, следовательно, ускоряет процессы в организме, чтобы дать вам всю энергию, необходимую для работы в течение дня.8. Снимает стресс.Употребление молока и меда оказывает успокаивающее действие на организм, поскольку в мозгу выделяется серотонин, который помогает расслабиться. Также известно, что он снижает уровень кортизола в организме, который является гормоном стресса. Природные ферменты меда также поднимают настроение. Поэтому в следующий раз, когда вы почувствуете стресс, выпейте стакан молока, неважно, теплого или прохладного, с ложечкой меда.9. Улучшает работу сердца.Когда дело доходит до здоровья сердца, молоко и мед имеют несколько потенциальных преимуществ. В частности, было доказано несколькими серьезными исследованиями, что молоко повышает уровень «хорошего» холестерина ЛПВП, который помогает очистить артерии и защитить от сердечных заболеваний. Однако оказалось, что это справедливо только для цельного, а не для обезжиренного молока. Оно также богато калием, важным нутриентом, которое помогает снизить уровень артериального давления.Между тем, исследования показывают, что мед может снизить уровень триглицеридов, общего холестерина и «плохого» холестерина ЛПНП - все это факторы риска сердечных заболеваний. Мед способен даже снижать показатели нескольких маркеров клеточного воспаления, которые также могут способствовать развитию сердечных заболеваний.10. Улучшает состояние кожи и волос.Мед и молоко содержат множество полезных витаминов, антиоксидантов, жиров и мягких кислот, благодаря чему издавна используются в самых различных косметических средствах. Наружное применение чудотворного молочно-медового «коктейля» может смягчать и питать антивозрастными веществами сухую и возрастную кожу, избавлять от угревой сыпи и экземы, отшелушивать отжившие клетки, избавлять от перхоти и улучшать состояние кожи и волос.О предостережениях разумных и неразумныхХотя молоко и мед полезны для здоровья, следует учитывать несколько недостатков. Во-первых, коровье молоко может не подходить, если у вас непереносимость лактозы, вы придерживаетесь безмолочной диеты или если у вас аллергия на молоко.Считается также, что смешивание меда с горячим напитком делает напиток токсичным. Однако это утверждение не совсем верно. Проблема заключается в нагревании меда. Принято считать, что нагревание меда (так же, как, кстати, и любого сахара) может высвободить химическое вещество гидроксиметилфурфурол, которое по своей природе является канцерогенным. Причем, диапазон этого нагревания разнится у разных источников от 60 до 140 градусов Цельсия. В любом случае, не стоит нагревать молоко вместе с медом, чтобы не уничтожить полезные вещества последнего. Достаточно нагреть молоко, остудить его в течение 10 минут, а затем добавить в него мед.Также важно помнить, что, хотя мед имеет полезные свойства, он содержит много сахаров и калорий. Потребление большого количества добавленного сахара может способствовать увеличению веса, сердечным заболеваниям, диабету и проблемам с печенью. Так что, как и любое лекарство молоко с медом следует употреблять в умеренных дозах.Мед также не подходит для детей младше 12 месяцев, поскольку он содержит бактерии, которые могут способствовать развитию детского ботулизма, серьезного и потенциально опасного для жизни состояния .