Тревожные симптомы обезвоживания, которые нельзя игнорировать

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Вот почему стоит пить больше воды.Без воды мы бы просто не смогли существовать. Однако мало кто понимает, насколько важно заполнять ежедневный объем жидкости, которую мы теряем. Если игнорировать этот момент, считая, что воду легко заменит любая другая жидкость, можно столкнуться с очень неприятными последствиями обезвоживания.Обычно, мы ориентируемся на сухость кожи и сильную жажду, которые «говорят», что пора восполнить запасы воды в организме. И все же существуют не столь очевидные симптомы начальной стадии обезвоживания. О них мы и поговорим.Глаза начинают чесатьсяДля жителя большого города сухость и покраснение глаз могут говорить о том, что стоит сделать перерыв в работе за компьютером, а это значит, что о том, что зуд в глазах может быть причиной обезвоживания, мало кто задумывается. Все дело в том, что пересыхания слезных канальцев может привести к помутнению роговицы и других неприятностей, которые придется решать с привлечением офтальмолога, хотя можно было просто поддерживать водный баланс.Вы начинаете чувствовать боль в суставах и позвоночникеКак и мягкие ткани, суставы нуждаются в подпитке водой, ведь только так хрящи смогут сохранить здоровье. Суставная жидкость быстро расходуется, а поддержание оптимального уровня воды в организме поможет избежать всевозможных протрузий даже при наличии интенсивных нагрузок. Важно не допустить полного разрушения ткани, а для этого выясните, в чем причина неудовлетворительного состояния суставов — возможно, вам стоит только изменить отношение к употреблению воды.Вы чувствуете слабостьПричиной слабости может стать практически любое нарушение в организме, но слабость из-за обезвоживания случается довольно часто. Вспомните, сколько раз вы чувствовали головокружение, когда в течение всего дня в офисе пили исключительно кофе, игнорируя воду. Усталость и подавленность в конце дня могут быть связаны именно с нарушением баланса воды в организме. Попробуйте провести эксперимент: откажитесь от кофе в неделю, заменив ее водой, — вы увидите, насколько изменится ваше состояние даже за такой короткий срок.