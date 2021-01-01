Блюда для хорошего зрения
Но всё-таки очень хочется, чтобы зрение было хорошим или хотя бы не ухудшалось.
Врачи говорят, что каждый из нас может поддержать здоровье своих глаз, употребляя в пищу полезные для глаз продукты. Например, жирные сорта рыбы типа сельди, скумбрии, полезны и нежирные треска, пикша, хек и даже минтай. Рыбий жир теперь можно принимать и в капсулах, но всё-таки хорошо приготовленная рыба вкуснее.
Не стоит забывать о печени и икре трески, морепродуктах, типа кальмаров, креветок.
Полезна фасоль любого цвета, гречка, пшено, настоящее сливочное масло, творог, яйца.
Обязательно должны присутствовать в рационе овощи, самые простые – картофель, свекла, морковь, красный болгарский перец, тыква, фрукты любые, но особенно яблоки, киви, цитрусовые и любые сухофрукты, ягоды шиповника, рябины, облепихи и все другие ягоды.
К сожалению, с возрастом снижаются обменные процессы во всём организме, в том числе и в сетчатке глаз.
Лучше всего тормозят этот процесс овощи и фрукты содержащие каротиноиды.
Содержатся эти полезные вещества в листьях салата, зелёном горошке, брокколи, помидорах, фиолетовой сливе, винограде, чернике, в моркови, апельсинах, мандаринах, лимонах и других растительных дарах природы.
Окулисты говорят, что для здоровья глаз и профилактики возрастных изменений мы должны съедать в день не менее 500 г овощей и фруктов разного цвета. И тогда окружающий мир до глубокой старости будет радовать разнообразием красок и чётким виденьем предметов, как вблизи, так и вдали.
Некоторые рецепты.
Суп молочный с картофельными клёцками
Вам потребуется:
- 600 г картофеля;
- 1-1,5 ст. ложки сливочного масла;
- 3 ст. ложки муки;
- 2 яйца;
- 1,5-2 литра молока;
- соль по вкусу.
Способ приготовления:
Картофель очистить, сварить до готовности, пропустить через мясорубку. Распустить в кастрюле с толстым дном сливочное масло, добавить картофель, размешать, прогреть, снять с огня, помешивая, в несколько приёмов всыпать муку, продолжая мешать, вбить яйца, посолить, ещё раз перемешать.
Сформовать из полученной массы клёцки в виде шариков. Отварить их в течение 8-10 минут в кипящей подсоленной воде, переложить в кипящее молоко, посолить по вкусу. При подаче к столу добавить в тарелки кусочки сливочного масла.
Суп из тыквы и картофеля
Вам потребуется:
- 400 г. картофеля;
- 400 г. тыквы;
- 2 стакана молока;
- 1 стакан куриного бульона;
- растительное масло;
- 15 г зелени сельдерея (можно заменить любистком);
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
Тыкву и картофель почистить, нарезать кусочками и обжарить в растительном масле, переложить в кастрюлю, залить молоком, довести до кипения, убавить огонь, варить до готовности. Превратить в пюре при помощи блендера.
Посолить и поперчить, добавить куриный бульон, довести до кипения, убавить огонь, поварить минут 5.
При подаче к столу посыпать измельчённой зеленью сельдерея.
Салат из тунца с рисом
Вам потребуется:
- 1/2 стакана риса;
- 1 яйцо;
- баночка консервированного тунца;
- 1 помидор;
- половинка луковицы;
- 20 г зелёного лука;
- 15 г зелени петрушки;
- 10 г зелени укропа;
- растительное масло или майонез для заправки;
- лимонный сок, соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
Рис промыть, залить стаканом воды, довести до кипения, помешать, убавить огонь и варить на медленном огне до рассыпчатого состояния, не давая развариваться. Откинуть на сито.
Из банки с тунцом слить жидкость и нарезать рыбу маленькими кусочками.
Помидор мелко нарезать. Репчатый лук и всю зелень измельчить. Зелёный лук нарезать тонкими колечками. Яйцо сварить вкрутую и порубить.
Перемешать все ингредиенты, посолить, поперчить, заправить растительным маслом или майонезом и на полчаса поставить в холодильник.
Треска тушёная с овощами
Вам потребуется:
- 800 г филе трески;
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- 1-2 свежих помидора;
- 2 зубчика чеснока;
- 15 г зелени петрушки;
- маленький горький перец;
- сок 1 лимона;
- 1/3 стакана сухого белого вина;
- 2 ст. ложки сливочного масла;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
Филе промыть, обсушить.
Лук, морковь, помидоры нарезать средними кусочками, чеснок и петрушку нарезать мелко. Перец разрезать пополам, удалить семена.
Форму для запекания смазать маслом. Выложить овощи, посолить, влить белое вино. Сверху положить рыбу, посыпать петрушкой, полить лимонным соком и растопленным сливочным маслом.
Поставить в предварительно разогретую духовку и запечь до готовности на среднем огне.
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