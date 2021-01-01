Блюда для хорошего зрения

Были времена, когда людей носящих очки дразнили очкариками. Довольно обидное прозвище. Когда я пошла в школу, так дразниться уже перестали, так как каждый год в классе всё больше девчонок и мальчишек надевали очки. Помню, как я радовалась, когда появились линзы. Сейчас никого ни очками, ни линзами не удивишь.Но всё-таки очень хочется, чтобы зрение было хорошим или хотя бы не ухудшалось.Врачи говорят, что каждый из нас может поддержать здоровье своих глаз, употребляя в пищу полезные для глаз продукты. Например, жирные сорта рыбы типа сельди, скумбрии, полезны и нежирные треска, пикша, хек и даже минтай. Рыбий жир теперь можно принимать и в капсулах, но всё-таки хорошо приготовленная рыба вкуснее.Не стоит забывать о печени и икре трески, морепродуктах, типа кальмаров, креветок.Полезна фасоль любого цвета, гречка, пшено, настоящее сливочное масло, творог, яйца.Обязательно должны присутствовать в рационе овощи, самые простые – картофель, свекла, морковь, красный болгарский перец, тыква, фрукты любые, но особенно яблоки, киви, цитрусовые и любые сухофрукты, ягоды шиповника, рябины, облепихи и все другие ягоды.К сожалению, с возрастом снижаются обменные процессы во всём организме, в том числе и в сетчатке глаз.Лучше всего тормозят этот процесс овощи и фрукты содержащие каротиноиды.Содержатся эти полезные вещества в листьях салата, зелёном горошке, брокколи, помидорах, фиолетовой сливе, винограде, чернике, в моркови, апельсинах, мандаринах, лимонах и других растительных дарах природы.Окулисты говорят, что для здоровья глаз и профилактики возрастных изменений мы должны съедать в день не менее 500 г овощей и фруктов разного цвета. И тогда окружающий мир до глубокой старости будет радовать разнообразием красок и чётким виденьем предметов, как вблизи, так и вдали.Некоторые рецепты.Суп молочный с картофельными клёцкамиВам потребуется:- 600 г картофеля;- 1-1,5 ст. ложки сливочного масла;- 3 ст. ложки муки;- 2 яйца;- 1,5-2 литра молока;- соль по вкусу.Способ приготовления:Картофель очистить, сварить до готовности, пропустить через мясорубку. Распустить в кастрюле с толстым дном сливочное масло, добавить картофель, размешать, прогреть, снять с огня, помешивая, в несколько приёмов всыпать муку, продолжая мешать, вбить яйца, посолить, ещё раз перемешать.Сформовать из полученной массы клёцки в виде шариков. Отварить их в течение 8-10 минут в кипящей подсоленной воде, переложить в кипящее молоко, посолить по вкусу. При подаче к столу добавить в тарелки кусочки сливочного масла.Суп из тыквы и картофеляВам потребуется:- 400 г. картофеля;- 400 г. тыквы;- 2 стакана молока;- 1 стакан куриного бульона;- растительное масло;- 15 г зелени сельдерея (можно заменить любистком);- соль, перец по вкусу.Способ приготовления:Тыкву и картофель почистить, нарезать кусочками и обжарить в растительном масле, переложить в кастрюлю, залить молоком, довести до кипения, убавить огонь, варить до готовности. Превратить в пюре при помощи блендера.Посолить и поперчить, добавить куриный бульон, довести до кипения, убавить огонь, поварить минут 5.При подаче к столу посыпать измельчённой зеленью сельдерея.Салат из тунца с рисомВам потребуется:- 1/2 стакана риса;- 1 яйцо;- баночка консервированного тунца;- 1 помидор;- половинка луковицы;- 20 г зелёного лука;- 15 г зелени петрушки;- 10 г зелени укропа;- растительное масло или майонез для заправки;- лимонный сок, соль, перец по вкусу.Способ приготовления:Рис промыть, залить стаканом воды, довести до кипения, помешать, убавить огонь и варить на медленном огне до рассыпчатого состояния, не давая развариваться. Откинуть на сито.Из банки с тунцом слить жидкость и нарезать рыбу маленькими кусочками.Помидор мелко нарезать. Репчатый лук и всю зелень измельчить. Зелёный лук нарезать тонкими колечками. Яйцо сварить вкрутую и порубить.Перемешать все ингредиенты, посолить, поперчить, заправить растительным маслом или майонезом и на полчаса поставить в холодильник.Треска тушёная с овощамиВам потребуется:- 800 г филе трески;- 1 луковица;- 1 морковь;- 1-2 свежих помидора;- 2 зубчика чеснока;- 15 г зелени петрушки;- маленький горький перец;- сок 1 лимона;- 1/3 стакана сухого белого вина;- 2 ст. ложки сливочного масла;- соль, перец по вкусу.Способ приготовления:Филе промыть, обсушить.Лук, морковь, помидоры нарезать средними кусочками, чеснок и петрушку нарезать мелко. Перец разрезать пополам, удалить семена.Форму для запекания смазать маслом. Выложить овощи, посолить, влить белое вино. Сверху положить рыбу, посыпать петрушкой, полить лимонным соком и растопленным сливочным маслом.Поставить в предварительно разогретую духовку и запечь до готовности на среднем огне.