Ученые научились находить мутировавшие сперматозоиды
Обширные данные показывают, что химиотерапия и лучевая терапия являются генотоксичными. Это означает, что они могут приводить к мутации ДНК и повреждать хромосомы как в раковых, так и в доброкачественных клетках пациентов.
Когда это происходит в клетках зародышевой линии, которыми являются яйцеклетки у женщин и сперматозоиды у мужчин, это может привести к серьезным дефектам плода и врожденным дефектам.
Проблема усугубляется тем, что в настоящее время не существует эффективных и доступных тестов, которые позволяли бы определить «качество» сперматозоидов. Но данные нового исследования, проведенного Ливерморской национальной лабораторией Лоуренса, предполагают, что это может скоро измениться.
В статье, опубликованной в журнале PLOS ONE, международная команда сообщила об успешной адаптации метода анализа клеточной ДНК, называемого флуоресцентной гибридизацией in situ (FISH), для одновременного исследования ДНК сперматозоидов на широкий спектр хромосомных дефектов.
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