Первая помощь при переохлаждении: что можно и нельзя делать

Переохлаждение (гипотермия) — это состояние, когда человек теряет больше тепла, чем может вырабатывать, и при этом температура его тела уже опустилась ниже 35 °C.Чаще всего переохлаждение возникает, когда легко одетый человек попадает на мороз или проваливается в холодную воду. Но иногда достаточно просто оказаться на ветру в мокрой одежде или провести некоторое время в плохо отапливаемом помещении при температуре ниже 10 °C.Когда надо срочно вызывать скоруюНемедленно набирайте 103 или 112, если уверены, что температура тела опустилась ниже 35 °C.Если такой уверенности нет, однако условия окружающей среды и состояние человека говорят о вероятном переохлаждении, вызов врача тоже необходим.Каковы симптомы переохлажденияВот по каким признакам можно распознать опасное снижение температуры тела.Сильная дрожь. Это первая, здоровая реакция на холод. При дальнейшем снижении температуры дрожь может прекратиться, и это опасный сигнал.Изменения речи. Язык и губы становятся неповоротливыми, речь — невнятной, бормочущей.Замедление дыхания и пульса.Неуклюжесть. Пальцы плохо сгибаются, скорость реакции падает, нарушается координация движений.Нарастающая слабость. Вплоть до сонливости. Хочется просто упасть (присесть, прилечь) и отдохнуть.Спутанность сознания. Может проявляться, например, так: человек не слышит или невпопад отвечает на вопросы. Или внезапно начинает рассказывать о событии, совершенно не связанном с происходящим вокруг.Потеря сознания.Учтите: сам замерзающий может не понимать, что находится в опасности. На это есть две причины.Во-первых, симптомы переохлаждения нарастают постепенно. Нет чёткой грани, когда можно уверенно сказать: до этого холод был терпим и безопасен, а вот теперь ситуация становится угрожающей. Во-вторых, переохлаждение нарушает работу мозга. В результате человек просто не способен критически оценить своё состояние. И зачастую принимает губительное решение оставаться на холоде, перетерпеть.Чем опасно переохлаждениеНормальная температура человеческого тела колеблется в промежутке от 36,1 °C до 37,2 °C. Именно в этом температурном диапазоне протекают миллионы химических процессов, которые обеспечивают здоровую работу органов, тканей и организма в целом. Когда температура повышается или падает, вся эта химия сбоит.Переохлаждение наступает быстрее, если человек истощён или обезвожен.При переохлаждении первым делом нарушается работа сердечно-сосудистой и нервной систем, лёгких. Если вовремя не оказать помощь, снижение температуры может привести к полному отказу сердца, остановке дыхания и смерти.Какой должна быть первая помощь при переохлажденииНеважно, ждёте вы скорую или решили, что можете без неё обойтись: правила первой помощи одинаковы.Переместите пострадавшего (или перейдите сами, если думаете, что переохладились) в тёплое место. Например, в помещение или в прогретую машину. Только не торопитесь, двигайтесь медленно и осторожно.Если нет возможности оказаться в тепле, обеспечьте защиту от холода. Желательно со всех сторон. Чтобы изолировать тело от земли, подложите ветки или одежду. Прикройте его чем-нибудь тёплым и непродуваемым. Особенно важно утеплить шею и голову, оставив открытым только лицо.Если одежда намокла, осторожно снимите её. Замените сухой или просто возьмите тёплые одеяла.Начните восстанавливать нормальную температуру тела. Это можно сделать с помощью тёплых компрессов (грелки, электроодеяла, завёрнутой в тонкую ткань бутылки с тёплой водой). Для начала прикладывайте компрессы к шее, груди или паху, но не конечностям.Дайте пострадавшему (или выпейте) что-нибудь тёплое и сладкое. Отлично подойдут чай или компот из термоса, но ни в коем случае не глинтвейн или другие алкогольные напитки.Следите за дыханием. При переохлаждении оно может остановиться в любой момент. В таком случае необходимо, чтобы окружающие были готовы делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.Чего нельзя делать при переохлажденииБыстро двигаться. Это может привести к нарушениям кровообращения и остановке сердца.Массировать и растирать тело. По тем же причинам.Прикладывать тёплый компресс к рукам или ногам. Кровоток из-за этого станет более активным, и холодная кровь прильёт к сердцу и другим внутренним органам, ещё больше понизив их температуру.Поднимать температуру тела слишком быстро. Никаких горячих ванн! Резкий разогрев даст излишнюю нагрузку на сердечно-сосудистую систему, и не факт, что сердце с ней справится.Курить сигареты и употреблять алкоголь. Из-за этих продуктов согреться становится сложнее.Как не допустить переохлажденияНапомним правила безопасности.Следите за прогнозом погоды и старайтесь не гулять подолгу, если на улице мороз или даже температура ниже 10 °C, которая сопровождается повышенной влажностью и ветром.Одевайтесь по погоде. Идеально — использовать принцип многослойности. В холодные дни надевайте на себя три слоя одежды. Сначала — тонкое термобельё, которое отводит излишнюю влагу и задерживает тепло. Затем — плотный, но дышащий средний слой, например кофту из флиса. Верхняя одежда — утеплённая куртка или пуховик.Не пейте спиртное, чтобы согреться. Лёгкое опьянение — верный способ не заметить опасные симптомы переохлаждения. Кроме того, алкоголь расширяет сосуды, а значит, организм быстрее теряет тепло.Будьте особенно осторожны, если относитесь к группам риска. Легче всего переохлаждаются пожилые, люди с недостаточной массой тела, а также те, у кого есть определённые заболевания (гипотиреоз, диабет, тяжёлый артрит, болезнь Паркинсона, травмы и повреждения спинного мозга, пережитый инсульт). К группе риска относятся и люди, принимающие некоторые лекарственные препараты, например антидепрессанты, антипсихотические, обезболивающие и седативные средства.Берегите от холода детей. Заводите их в тёплое помещение, как только они начинают дрожать — это первый признак наступающего переохлаждения. Одевайте младенцев и детей младшего возраста на один слой теплее, чем оделись бы сами при той же погоде. Не оставляйте ребёнка спать на балконе или в помещении с температурой ниже 10 °C.Учитесь распознавать и вовремя реагировать на симптомы переохлаждения. Это поможет сохранить здоровье и вам, и окружающим вас людям.