Названы продукты, способные заменить антибиотики

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Врачи перечислили продукты питания, которые могут с успехом заменить антибиотики. Как пишет сетевое издание "Актуальные новости", список будет особенно актуальным в холодное время года, когда распространены простудные заболевания.Мощный естественный антибиотик — чеснок. Этот продукт способен подавлять инфекции, спровоцированные стрептококками, стафилококками, а также некоторыми другими типами патогенных микроорганизмов. Существующие исследования показывают, что систематическое употребление чеснока помогает справляться с сахарным диабетом, гипертонической болезнью и аллергическими реакциями.Другой, не менее мощный природный антибиотик — хрен. Он активирует иммунитет и настраивает его на максимально эффективную защиту организма, а также в целом способствует борьбе с инфекциями. Особенно хорошо хрен помогает при болезнях горла и мочевыводящих путей.Для защиты организма полезно употреблять овощи, фрукты и ягоды, насыщенные витамином C — в частности, лимоны и апельсины, киви, смородину, сливы, лук, капусту, перец, петрушку и шпинат. Не следует забывать о пользе, которую можно извлечь из меда, корицы и эвкалипта. Все эти продукты укрепят иммунитет и позволят вашему организму качественно сопротивляться инфекционным угрозам, что особенно актуально во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа.