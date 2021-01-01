Очищающий эвкалипт

«Для снятия аур полезны и другие механические приёмы. Нужно и самую атмосферу помещения очистить маслом эвкалипта... Среди очистителей полезен эвкалипт, содержащий много огня...» Рерих «Агни-йога».Во времена моего детства эвкалиптовый веничек был особой ценностью в доме, потому как исцелял не хуже аптечных лекарств, считался безвредным, и достать его не так-то легко было, обычно привозили знакомые из командировок или путешествий на Кавказ на Черноморское побережье.В Индии существует легенда, чем-то похожая на древнегреческую легенду о лавре.Только в индийской легенде нимфа сбегает не от влюблённого бога, а от жестокого жениха, за которого её решили отдать против её воли. Вот и попросила нимфа богов избавить её от такого «счастья», боги смилостивились и обратили прекрасную нимфу в эвкалипт. А жених от злости так долго и сильно топал ногами возле дерева, что провалился под землю…С тех пор и существует поверье, что носящего при себе веточку эвкалипта никогда не будут преследовать недоброжелатели и их минуют все опасности и напасти.Родиной эвкалипта считается Австралия и Тасмания.Кстати коалы, забавные животные, обитающие в Австралии, и похожие на плюшевых мишек питаются исключительно листьями эвкалипта.У себя на родине эвкалипт называют деревом жизни, алмазом лесов, деревом чудес.В 50-х годах прошлого века эвкалипты стали сажать в Грузии, где они обрели вторую родину и даже трудно представить, что когда-то они там не росли… Есть посадки эвкалипта и на юге Украины.За рубежом в наше время эвкалиптов много в Южной Америке, Калифорнии, Новой Зеландии, тропической Африки и Азии, на юге Китая.Эвкалипт – Eucalyptus – вечнозелёное быстро растущее дерево из семейства миртовых. В переводе на русский слово эвкалипт переводится, как «хороший воздух».Эвкалипт быстро поглощает большое количество влаги и испаряет её, обогащая воздух огромным количеством летучих веществ.В роду эвкалиптов более 600 видов, растения различаются по химическому составу эфирного масла.В медицине чаще всего используются: шариковый или шаровидный, пепельный, прутьевой и радиата – (Eucalyptus globules, Eucalyptus cinerea, Eucalyptus viminalis Eucalyptus radiata). Упоминается и клювовидный (Eucalyptus rostrata L.).Взрослое дерево эвкалипта достигает высоты 70-80 м и диаметра ствола 1-2 м.Кора у эвкалиптов серовато-беловатая или светло-серая, гладкая, твёрдая и тяжёлая, часто её называют – железной. Из-за тяжести коры эвкалипт тонет в воде, но не поддаётся гниению и не по вкусу насекомым вредителям.Некоторые виды эвкалипты сбрасывают кору. Из-за этого эвкалипт иногда называют бесстыдницей. В комнату, где растёт домашний эвкалипт, не залетают ни мухи, ни комары.Листья у эвкалипта есть молодые, промежуточные и зрелые. Взрослые листья напоминают кожистые изогнутые зелёные серпы. Основное их отличие от молодых листьев в том, что они располагаются ребром к солнечным лучам.Завязь цветка формируется за несколько месяцев до цветения. Цветы мелкие зеленоватые, собраны в зонтики. Ботаники утверждают, что цветы эвкалипта, это пучок тычинок, содержащих нектар, опыляются насекомыми.Плоды – деревянистые шаровидные коробочки, которые созревают почти год, а потом поедаются попугаями.Лекарственным сырьём считаются листья эвкалипта, которые заготавливаются в течение всего лета, осенью и зимой. Но самыми ценными считаются листья, собранные осенью. Сушат их в тени на открытом воздухе.Листья эвкалипта содержат: эфирное масло, фитонциды, дубильные вещества, кетоны, терпеновые соединения, альдегиды, органические кислоты, горечи, смолистые вещества.Эвкалипт подавляет рост туберкулёзных бактерий, дизентерийной амёбы, золотистого стафилококка и трихомонадПрепараты из эвкалипта используются не только народной медициной, но и научной. Выпускается множество аптечных препаратов, таких как эвкалиптовое масло и спиртовая настойка эвкалипта. А так же брикеты и сухие листья в коробках.Эвкалипт укрепляет иммунитет, борется с хронической усталостью, простудой, обладает сильнейшим антивирусным действием, помогает он и при астении, иммунодефиците, кашле, насморке, при болях в горле.Отвар в виде примочек при ушибах, ожогах, фурункулах, обморожениях, хронических язвах, маститах. Втирается отвар наружно в больные места при растяжениях, воспалениях, мышечных болях, артритах, радикулите.Внутрь назначается вместе с мёдом при заболеваниях мочеполовой сферы.Эвкалипт снижает уровень сахара в крови.Народная медицина использует настои из листьев эвкалипта и отвары при онкологии молочной железы и прямой кишки, а также для их профилактики.Научная медицина признаёт антиканцерогеность эвкалиптовых препаратов.В гомеопатии для лечения заболеваний дыхательных путей, почечных лоханок, туберкулезе почек и мочевыводящих путей используется гомеопатическое средство Eukalyptus.Во время эпидемий гриппа масло эвкалипта рекомендуется использовать для оздоровления воздуха в квартирах и офисах. Для этого достаточно капнуть 2-3 капли в аромалампу или на блюдце и долить кипятка. Менять воду с маслом 1-2 раза в сутки.Народная косметология рекомендует смешивать масло эвкалипта с репейным маслом и втирать в корни волос при их выпадении, склонности к облысению и перхоти.Древесину эвкалипта издавна использовали для изготовления дорогой мебели, отделки домов, а также для вагонов и пароходов.Маги рекомендуют дома держать в каждой комнате по сухой веточке эвкалипта для защиты дома от всего негативного.Если вы выходите на улицу, особенно зимой и осенью, то неплохо смазать капелькой эвкалиптового масла горло, лоб и запястья.Эвкалипт помогает детям, подросткам и студентам стать более усидчивыми, внимательными, одним словом помогает им «грызть гранит науки».В доме, где при помощи аромалампы распыляется масло эвкалипта, создаётся атмосфера эмоциональной защищённости, люди начитают ощущать себя целостными натурами и в них пробуждается желание творить и созидать.А ванна с добавлением масла эвкалипта 1-2 раза в неделю делает женщину красивее и желаннее для мужчин.Эвкалипт, растущий в доме, или эвкалиптовый веничек приносит удачу его обладателям.