Люди могут распространять коронавирус более пяти месяцев
В данном случае пациент был инфицирован более 134 дней и в итоге скончался от инфекции. На протяжении болезни в дыхательных путях присутствовал реплицирующийся вирус. Он также претерпел ряд мутаций по сравнению с двумя другими пациентами, у которых было низкое количество В-клеток, и большинством других людей с инфекцией SARS-CoV-2.
Образцы из клинических верхних и нижних дыхательных путей пациента содержали живой реплицирующийся вирус, вирусная нагрузка была высокой. Пациент скончался на 156 день после постановки диагноза. Первая проба была взята на 20-й день.
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