Люди могут распространять коронавирус более пяти месяцев

Ранее сообщалось, что люди с ослабленным иммунитетом после инфицирования SARS-CoV-2 продолжали распространять вирус дольше обычного. Как сообщается в исследовании, представленном на сервере предпринтов medRxiv, этот срок может составлять 154 дня. В работе описывается случай пациента с ослабленным иммунитетом и COVID-19. За этот период вирус многократно мутировал в его организме.В данном случае пациент был инфицирован более 134 дней и в итоге скончался от инфекции. На протяжении болезни в дыхательных путях присутствовал реплицирующийся вирус. Он также претерпел ряд мутаций по сравнению с двумя другими пациентами, у которых было низкое количество В-клеток, и большинством других людей с инфекцией SARS-CoV-2.Образцы из клинических верхних и нижних дыхательных путей пациента содержали живой реплицирующийся вирус, вирусная нагрузка была высокой. Пациент скончался на 156 день после постановки диагноза. Первая проба была взята на 20-й день.