Стоматолог развеял популярные мифы о чистке зубов

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Немецкий стоматолог Маркус Фелбер развеял популярные мифы о чистке зубов, веря в которые люди могут навредить эмали и здоровью полости рта.По словам специалиста, не следует чистить зубы сразу после еды. Он объяснил, что зубная эмаль защищена кислотной оболочкой, которая должна вновь образоваться после приема пищи. Поэтому нужно немного подождать, поскольку чистка зуба без нее может его повредить. По этой же причине врач рекомендует не пытаться «почистить» зубы, съев яблоко, так как фрукт, вероятнее всего, повредит эмаль.Также не надо использовать метод чистки от десен к зубам, поскольку щетка способна повредить слизистую. Лучше «стряхивать» ею образовавшийся налет движениями вправо-влево. Кроме того, Фелбер предостерег от регулярного использования соды и других средств для отбеливания эмали, так как они способны навредить зубам. При этом зубной нитью стоматолог рекомендовал пользоваться ежедневно.Ранее врач-терапевт Арина Жегалина предупредила, что неприятный запах изо рта или галитоз в большинстве случаев возникает при стоматологических заболеваниях и патологиях ЛОР-органов. В том числе причинами неприятного запаха могут стать болезни ЖКТ: желудка, кишечника, печени. Проблемы со свежестью дыхания также случаются из-за приверженности человека к луку, чесноку, капусте, кофе и сигаретам.