Комаровский объяснил, почему нельзя перекрывать рот и нос при чихании
По словам доктора, нужно прикрывать рот и нос, чтобы уберечь окружающих от заражения. Однако перекрывать их полностью нельзя. Из-за этого местные раздражители, пыль или слизь, не могут выйти из организма:
«Теоретически интенсивный потом воздуха для того и образуется, чтобы вывести мешающие частицы за пределы дыхательных путей. Но выход перекрыт, а куда же деваться? В лучшем случае струя воздуха возвращается в носоглотку, в худшем — попадает в пазухи носа и евстахиеву трубу»,— объяснил медик.
Он отметил, что, если при чихании перекрывать рот и нос себе или детям, повышается риск развития отита, синусита и евстахеита.
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