Что происходит с организмом в состоянии похмелья

Чаще всего похмелье связано с головной болью, жаждой, тошнотой и ощущением общей слабости.Похмельный синдром неприятен для человека, потому что этиловый спирт превращается в ацетальдегиды, которые отравляют организм человека. При этом похмелье еще и показатель того, что организм работает нормально и сопротивляется ядам. Например, при алкоголизме похмелья практически нет, так как тело привыкает к этанолу.Распространенный миф о том, что при каждом приеме алкоголя страдает печень, правдив. Именно с печени начинается химическое превращение этилового спирта в ацетальдегид. Уже потом яд распространяется по всему организму вместе с кровью.Из-за увеличения количество токсинов в крови, мы испытываем чувство жажды. Так как организм направляет все силы для того, чтобы вывести из тела остатки ядовитых веществ. Поэтому так важно пить побольше на следующий день после вечеринки.Кислотно-щелочной баланс тела нарушается, так как продукты переработки этилового спирта имеют кислотную природу. Ухудшается микрофлора кишечника, это провоцирует рвоту, диарею, неприятный запах изо рта. Вместе с продуктами переработки из организма уходят микроэлементы и витамины, так что в состоянии похмелья очень важно употребить фрукты или витамины в таблетках.Нервная система перенапрягается после воздействия ацетальдегида. Звуки кажутся слишком громкими, а запахи раздражают. Сон беспокойный и прерывистый, возможны судороги конечностей.Кстати, распространенное чувство вины после мероприятия также считается одним из симптомов нарушений в нервной системе, которое несет временный характер.