Дефицит кислорода заставляет нервные клетки расти

Дефицит кислорода в головном мозге, также называемый гипоксией является опасным для жизни явлением и может привести к необратимому повреждению нервных клеток. Тем не менее, появляется все больше свидетельств того, что в определенной степени гипоксия также может быть сигналом для их роста.Вместе с учеными из университетских больниц Копенгагена и Гамбурга-Эппендорфа исследователи из Института экспериментальной медицины Макса Планка в Геттингене показали на мышах, что умственная и физическая активность вызывает не только локальную, но и глобальную функциональную гипоксию.Хотя это более легкая форма гипоксии, эффекты схожи. Нехватка кислорода активирует, помимо прочего, фактор роста эритропоэтин (Epo), который стимулирует образование новых синапсов и нервных клеток.«Мы до сих пор не знаем, приводит ли легкая гипоксия в результате активности к более сильной сети нервных клеток или даже их образованию у людей. Мы хотим провести аналогичные исследования, например, на людях, выполняющих тренировку на велотренажере», - рассказывает Ханнелоре Эренрайх, руководитель исследования. «Результаты могут в конечном итоге принести пользу пациентам с нейродегенеративными заболеваниями».