Эндокринолог назвала пять причин внезапного набора веса

Врач-эндокринолог высшей категории Елена Губкина назвала главные причины внезапного набора веса.По словам эксперта, нередко на увеличение массы тела влияет нехватка сна. Неправильный режим повышает аппетит, поскольку мозг человека пытается восстановить энергетические запасы большим количеством калорий, а также нарушает метаболизм:"В результате недостатка сна замедляется обмен веществ, так как нарушается выработка гормонов — повышается выработка инсулина и кортизола, снижается выработка соматотропного гормона (гормона роста)",— пояснила Губкина в беседе с "Аргументами и фактами".Еще одна причина набора веса — длительный стресс, который спровоцировал чрезмерное выделение кортизола, способствующего стремительному накоплению жировых запасов. Кроме того, масса тела нередко увеличивается из-за задержки жидкости в организме: в этом случае необходимо наладить питьевой режим и ограничить потребление соли. Вместе с тем важно отказаться от колбасных изделий и чипсов.В иных случаях человек начинает толстеть из-за приема некоторых лекарств или вследствие отказа от курения.