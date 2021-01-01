Склонность к дневному сну определена генами, показало исследование

Массачусетская больница общей практики и Гарвардский университет выяснили, проанализировав геном более 450000 человек, насколько гены влияют на предрасположенность к дневной сонливости. Для точности анализа также использовалась информация, собранная с помощью акселерометров, фиксирующих физическую активность в течение суток.Оказалось, чаще остальных днем спали люди, имеющие от природы повышенную потребность в дневном сне, а также те, кто плохо спали ночами или очень рано вставали по утрам. В общей сложности в геноме ученые выделили 123 участка, связанных с регулированием дневного сна. Полученные результаты были подтверждены в ходе анализа геномов еще более 540000 человек.Большинство генов, расположенных в описанных участках, ранее уже связывали со сном и бодрствованием. В частности, ряд генетических вариантов был связан с нарколепсией - заболеванием нервной системы, для которого характерны приступы непреодолимой сонливости и внезапного засыпания. Отклонения в сигнальных путях, которые регулируются этими генами, объясняют, почему некоторые люди спят днем больше, чем остальные, делают выводы ученые.