Медики определили самый опасный возраст для женщин и мужчин

Медики советуют учитывать эти факторы.В ходе масштабного исследования группа ученых из США и Финляндии выяснила, какой возраст является самым опасным для женщин и мужчин.Эксперты проанализировали данные о здоровье тысячи пациентов из разных стран и городов, разного возраста и расы и пришли к выводу, что вероятность развития опасных заболеваний, которые могут привести к летальному исходу, для представителей сильного пола достигает своего пика после 40 лет. То есть, выйдя за этот рубеж мужчинам необходимо более тщательно следить за своим здоровьем, в частности избавиться от вредных привычек, постоянного стресса и перейти на правильное питание. Для женщин «опасный» возраст наступает раньше — после 30 лет. Преодолев эту отметку, прекрасной половине человечества стоит больше времени уделять своему эмоциональному самочувствию и физической форме.Ученые говорят, что люди, ведущие нездоровый образ жизни должны быть готовы к тому, что проживут приблизительно на 10 лет меньше, чем те, кто бережно относиться к своему организму.Дело в том, что неправильное питание и малоподвижный образ жизни повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета и онкологии.