Чем полезна для мозга средиземноморская диета

Зелёные листовые овощи составляют значительный компонент средиземноморской диеты. А она имеет огромное количество плюсов для нашего здоровья.Листовые овощи. Идеально подходят для сохранения здоровья мозга и остроты интеллекта с годами. Подобные продукты защищают сердце и кровеносные сосуды, а здоровье мозга зависит от того, насколько хорошо он снабжается кровью. Целый ряд исследований показал, что зелёные листовые овощи и другие компоненты средиземноморской диеты полезны для работы мозга.Жирная рыба. Богатейший источник жирных кислот Омега-3, играющих важнейшую роль в деле функционирования и развития мозга. Употребление содержащей низкое количество мышьяка рыбы вроде форели, сельди или тунца не менее двух раз в неделю даст желаемый эффект. Если вы вегетарианец, выбирайте растительные источники жирных кислот вроде семечек, авокадо и грецких орехов.Ягоды. Исследования предполагают, что потребление обогащенных антиоксидантами ягод вроде черники, смородины и клубники укрепляет здоровье мозга и предотвращает возрастные потери памяти.Чай и кофе. Многие люди полагают, что употребление кофе или чая повышает концентрацию на работе. Но утренняя чашка кофе делает нечто большее - кофеин помогает лучше сохранять новые воспоминания, как показывают исследования.Куркума. Активный ингредиент этой специи куркумин полезен для мозга по многим причинам. Он очищает его от бета-амилоидных бляшек, характерных для старческого слабоумия, и укрепляет память. Куркумин облегчает симптомы депрессии, повышает настроение, а также обеспечивает рост новых клеток мозга.Тыквенные семечки. Содержат мощнейшие антиоксиданты вроде каротиноидов, которые защищают тело и мозг от повреждений свободными радикалами. Также это великолепный источник микронутриентов, крайне важных для функционала мозга, вроде магния, железа, цинка и меди.