Ученые назвали перец чили эффективным при заболеваниях сердца

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Корейские ученые заявили, что употребление перца чили положительно сказывается на здоровье сердца.Специалисты обратились к ранее проведенным исследованиям по этой тематике, чтобы сопоставить данные и прийти к единому умозаключению.Участниками экспериментов становились лица старше 18 лет, все они включали в свой рацион питания перец чили или его производные на период от четырех до 12 недель.Оказалось, что целительными свойствами обладает вещество Capsicum annuum – именно благодаря ему минимизируются случаи нарушения обмена веществ. А это значит, что снижаются риски развития болезней сердца и диабета второго типа.Кроме того, Capsicum annuum нормализует уровень холестерина, снижая его показатели, а также обладает ярко выраженным антиоксидантным эффектом.