Ученые нашли биомаркер, определяющий тяжесть течения COVID-19

Ученые из Центра геномики и персонализированного здоровья и Школы биомедицинских наук Квинслендского технологического университета представили предварительное исследование, посвященное COVID-19. В его рамках было установлено, что результаты анализа крови могут предсказать, у кого из пациентов болезнь будет протекать в тяжелой форме.«Мы использовали пространственное транскриптомное профилирование (метод, который позволяет картировать межклеточные взаимодействия и гены) для изучения образцов легких у умерших пациентов с COVID-19», - рассказывает доктор Арута Куласинге, автор исследования.Ученые обнаружили несколько провоспалительных генов, которые были активированы при COVID-19. В их число вошел ген ifi27, вовлеченный в реакцию интерферона 1 типа, воспалительную реакцию для защиты организма от вирусов и других патогенов. Ученые установили, что уровень ifi27 повышается поэтапно, при этом в тяжелых случаях присутствует его высокое значение.