Ученые нашли биомаркер, определяющий тяжесть течения COVID-19
«Мы использовали пространственное транскриптомное профилирование (метод, который позволяет картировать межклеточные взаимодействия и гены) для изучения образцов легких у умерших пациентов с COVID-19», - рассказывает доктор Арута Куласинге, автор исследования.
Ученые обнаружили несколько провоспалительных генов, которые были активированы при COVID-19. В их число вошел ген ifi27, вовлеченный в реакцию интерферона 1 типа, воспалительную реакцию для защиты организма от вирусов и других патогенов. Ученые установили, что уровень ifi27 повышается поэтапно, при этом в тяжелых случаях присутствует его высокое значение.
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