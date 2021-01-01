Длительный стресс влияет на зрение

Стресс оказывает влияние на все органы человека, в том числе и на зрительную систему, заявил доктор медицинских наук, профессор, офтальмолог.По словам специалиста, при длительном негативном эмоциональном состоянии может начать двоиться перед глазами, а также появиться беспричинное ощущение рези.«Это не потому, что попала соринка, а потому, что это особое состояние возбуждения нервных рецепторов.Если глаза начали реагировать, дальше начнет реагировать сердечно-сосудистая система, а это уже может быть опасно не только для качества жизни, но и для жизни как таковой, и нужно решать проблему», – отметил офтальмолог.В случае возникновения проблем с глазами необходимо обратиться к врачу. Однако бороться со стрессом можно не только с помощью лекарств.Так, полезным упражнением считается активная ходьба.