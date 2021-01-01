Кофе с кофеином полезен для сердечно-сосудистой системы
Оказалось, у людей, которые регулярно выпивают минимум по одной чашке кофе в день, риск развития сердечной недостаточности в течение жизни был снижен. Так, каждая дополнительная чашка кофе в день снижает этот риск на 5-12%. А у людей, которые выпивают минимум 2 чашки кофе в день, риск сердечной недостаточности на 30% ниже, чем у тех, кто вообще кофе вообще не пьет.
Примечательно: кофе без кофеина вообще не влияет на риск сердечной недостаточности, а иногда его даже повышает. Данный факт натолкнул исследователей на мысль, что в основе положительного влияния кофе на работу сердца лежит именно кофеин.
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