Врач рассказала, о каких заболеваниях может говорить перхоть

Врач-трихолог Ирина Котова рассказала, что перхоть может быть симптомом различных заболеваний."Просто шелушение может быть как особенностью организма и являться нормальным состоянием, так и быть симптомом различных заболеваний, начиная от себорейного дерматита и заканчивая псориазом кожи головы",— рассказала трихолог.По словам медика, появление перхоти может сигнализировать о проблемах с работой желудочно-кишечного тракта. Если при смене шампуня проблема не исчезает, и шелушения возникают снова на протяжении долгого времени, скорее, всего она связана с кишечником."Есть наружные средства, которые позволяют исправить ситуацию, но не всегда они будут эффективны, если есть внутренняя проблема — ЖКТ или нервная система. Всегда нужно искать причину".