Врач рассказала, о каких заболеваниях может говорить перхоть
"Просто шелушение может быть как особенностью организма и являться нормальным состоянием, так и быть симптомом различных заболеваний, начиная от себорейного дерматита и заканчивая псориазом кожи головы",— рассказала трихолог.
По словам медика, появление перхоти может сигнализировать о проблемах с работой желудочно-кишечного тракта. Если при смене шампуня проблема не исчезает, и шелушения возникают снова на протяжении долгого времени, скорее, всего она связана с кишечником.
"Есть наружные средства, которые позволяют исправить ситуацию, но не всегда они будут эффективны, если есть внутренняя проблема — ЖКТ или нервная система. Всегда нужно искать причину".
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