Ожирение и старость - главные причины смертности от COVID-19

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В Великобритании в очередной раз задумались, почему страна понесла такие катастрофические потери от пандемии COVID-19. Эксперты призывают граждан быть честными с самими собой и признать, что нация слишком стара и страдает от ожирения.Великобритания является самой пострадавшей страной Европы по числу смертей от коронавирусной инфекции, и до последнего времени здесь не были публично озвучены причины этого. Кто-то ссылался на плохую организацию системы оказания экстренной медицинской помощи, кто-то говорил про ошибки Бориса Джонсона, который слишком медлил с введением всеобщего карантина. Однако и сам Джонсон в апреле оказался в реанимационном отделении, поскольку тоже заболел коронавирусом. Возможно, тогда он по себе понял, что наличие лишнего веса действительно является отягчающим фактором.Ученые не перестают повторять, что Великобритания - безоговорочный чемпион Европы по ожирению. Здесь количество жертв этого расстройства веса намного выше, чем в любой другой стране. Кроме того, в Великобритании ещё самая высокая средняя продолжительность жизни. Наличие огромного числа стариков и людей с ожирением и стало причиной того, почему страна понесла такие страшные потери, которые уже приближаются к 120 тысячам человек.Выше этой цифры потери зарегистрированы только в США, Индии, Бразилии и Мексике, но во всех этих странах живет гораздо больше людей. На пике второй волны показателей смертности на 1 млн граждан в Великобритании были выше, чем где бы то ни было вообще, как показала статистика ученых из Оксфордского университета. Они очень надеются, что это послужит тревожным звонком для населения, которое должно всерьез озаботиться собственным весом.