Названы факторы, влияющие на темпы биологического старения

Среди факторов указан мужской пол.Ученые из Амстердамского университета провели исследование, результаты которого представлены в журнале eLife, и установили, что избыточный вес, мужской пол, пристрастие к курению и депрессия приводят к ускорению биологического старения.Старение можно измерить по-разному. По дате рождения можно определить хронологический возраст, а чтобы узнать биологический – исследователи создали ряд измерений. Сюда относят измерение длины теломер, химические изменения ДНК, изменение белков и метаболитов.В рамках исследования, ученые определяли то, как показатели биологического старения сопоставляются друг с другом, какую взаимосвязь они имеют с физическим и психическим здоровьем, и могут ли комбинированные биологические часы быть лучшим показателем здоровья.Согласно результатам исследования, только 3 показателя старения из 5 имеют взаимодействие между собой. Мужской пол, ожирение, курение, метаболический синдром и депрессия связаны с более ранним старением организма человека.