Витамин С и кожа: как ухаживать за собой с этим компонентом
Подробнее о том, как витамин С нужен коже и как его использовать для ухода за кожными покровами - читайте в материале MedikForum.ru.
Польза витамина С для кожи
Главная польза витамина С для кожи заключается в том, что это отличный антиоксидант. Благодаря ему можно снизить количество вредного влияния ультрафиолетовых лучей, защитить от фотостарения.
Витамин С поможет синтезу главных омолаживающих элементов - коллагена и эластина. Он же позволяет осветлить кожу, улучшить ее внешний вид при акне, избавить от купероза.
Косметика с витамином С
Чаще всего виды витамина С делят на два типа Чтобы выбрать правильную косметику с витамином С, надо обращать внимание на то, какой тип витамина есть в составе.
Водорастворимые:
L-ascorbic acid - мощная, активная, но нестабильная форма. Является антиоксидантом и анти-эйдж элементом в составе косметики.
Magnesium Ascorbyl Phosphate - восстанавливающий компонент, особенно эффективен после воздействия ультрафиолета и для лечения акне.
Sodium Ascorbyl Phosphate - результативна при акне и осветлении кожи.
Жирорастворимые:
Tetrahexyldecyl Ascorbate - идеальна для чувствительной кожи, борьбы с возрастными изменениями.
Caprylyl 2-Glyceryl Ascorbate - увлажняет и оказывает антибактериальные свойства.
Ethyl Ascorbic Acid - позволяет оказать анти-эйдж эффект, осветлить кожу.
Надо заметить, что эффективнее всего сыворотки с данным компонентом, так как витамина С в них большое количество. При этом в средства нередко добавляют витамин Е и феруловую кислоту, так как это повышает антиоксидантные свойства и стабильную работу препарата.
Как наносить косметику с витамином С
Косметика с витамином С идеально подходит для утреннего ухода, вместе с солнцезащитным кремом. Но он не заменит последнее средств своим антиоксидантным качеством. Но не стоит сочетать его в уходе с переходными металлами, например, медью. А вот ретинол отлично сочетается с витамином С. Ведь это позволит бороться с признаками старения.
Последствия использования средств с витамином С
Нередко после нанесения витамина С на кожу наблюдается покраснение и покалывание. Это объясняется активными компонентами в составе и улучшением микроциркуляции в этой зоне.
Если же появляются чувство жжения, зуд и дискомфорт, то может идти речь о непереносимости препарата. Поэтому лучше отказаться от подобных косметических средств.
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