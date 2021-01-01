Витамин С и кожа: как ухаживать за собой с этим компонентом

Витамин С не способен синтезироваться нашим организмом. Но его можно черпать из продуктов. Правда даже при огромном количестве потребляемых апельсинов, грейпфрутов и других фруктов и овощей, объем попадающего витамина С в кожу крайне мал. Именно поэтому кожа нуждается в дополнительных источниках компонента.Подробнее о том, как витамин С нужен коже и как его использовать для ухода за кожными покровами - читайте в материале MedikForum.ru.Польза витамина С для кожиГлавная польза витамина С для кожи заключается в том, что это отличный антиоксидант. Благодаря ему можно снизить количество вредного влияния ультрафиолетовых лучей, защитить от фотостарения.Витамин С поможет синтезу главных омолаживающих элементов - коллагена и эластина. Он же позволяет осветлить кожу, улучшить ее внешний вид при акне, избавить от купероза.Косметика с витамином СЧаще всего виды витамина С делят на два типа Чтобы выбрать правильную косметику с витамином С, надо обращать внимание на то, какой тип витамина есть в составе.Водорастворимые:L-ascorbic acid - мощная, активная, но нестабильная форма. Является антиоксидантом и анти-эйдж элементом в составе косметики.Magnesium Ascorbyl Phosphate - восстанавливающий компонент, особенно эффективен после воздействия ультрафиолета и для лечения акне.Sodium Ascorbyl Phosphate - результативна при акне и осветлении кожи.Жирорастворимые:Tetrahexyldecyl Ascorbate - идеальна для чувствительной кожи, борьбы с возрастными изменениями.Caprylyl 2-Glyceryl Ascorbate - увлажняет и оказывает антибактериальные свойства.Ethyl Ascorbic Acid - позволяет оказать анти-эйдж эффект, осветлить кожу.Надо заметить, что эффективнее всего сыворотки с данным компонентом, так как витамина С в них большое количество. При этом в средства нередко добавляют витамин Е и феруловую кислоту, так как это повышает антиоксидантные свойства и стабильную работу препарата.Как наносить косметику с витамином СКосметика с витамином С идеально подходит для утреннего ухода, вместе с солнцезащитным кремом. Но он не заменит последнее средств своим антиоксидантным качеством. Но не стоит сочетать его в уходе с переходными металлами, например, медью. А вот ретинол отлично сочетается с витамином С. Ведь это позволит бороться с признаками старения.Последствия использования средств с витамином СНередко после нанесения витамина С на кожу наблюдается покраснение и покалывание. Это объясняется активными компонентами в составе и улучшением микроциркуляции в этой зоне.Если же появляются чувство жжения, зуд и дискомфорт, то может идти речь о непереносимости препарата. Поэтому лучше отказаться от подобных косметических средств.