Врач эндокринолог рассказала, почему полезно каждый день есть суп
Рассказывая, почему полезно каждый день есть суп, Павлова заметила, что это стимулирует выработку гормона, благодаря которому ощущается сытость, не возникает потребности в дополнительных перекусах. Таким образом привычка регулярно готовить и есть супы помогает поддерживать здоровый вес, избежать ожирения.
«Горячий суп способствует выработке холецистокинина – гормона насыщения. Это значит, что человек может насытиться меньшим количеством еды, избежит переедания», - рассказала в telegram-канале врач эндокринолог.
Но Павлова предупредила, что речь идет о супах, содержащих достаточно компонентов для работы зубам. В этом плане, например, нежелательны супы-пюре, так как при их поедании нагрузка на зубы нулевая. К тому же они усваиваются значительно быстрее блюд из порезанных овощей, грибов или круп, и долгой сытости не дают.
Напоследок врач посоветовала класть в супы перед употреблением больше зелени, полной витаминов и минералов.
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