Врач эндокринолог рассказала, почему полезно каждый день есть суп

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Есть каждый день суп полезно для профилактики ожирения, считает врач эндокринолог Зухра Павлова.Рассказывая, почему полезно каждый день есть суп, Павлова заметила, что это стимулирует выработку гормона, благодаря которому ощущается сытость, не возникает потребности в дополнительных перекусах. Таким образом привычка регулярно готовить и есть супы помогает поддерживать здоровый вес, избежать ожирения.«Горячий суп способствует выработке холецистокинина – гормона насыщения. Это значит, что человек может насытиться меньшим количеством еды, избежит переедания», - рассказала в telegram-канале врач эндокринолог.Но Павлова предупредила, что речь идет о супах, содержащих достаточно компонентов для работы зубам. В этом плане, например, нежелательны супы-пюре, так как при их поедании нагрузка на зубы нулевая. К тому же они усваиваются значительно быстрее блюд из порезанных овощей, грибов или круп, и долгой сытости не дают.Напоследок врач посоветовала класть в супы перед употреблением больше зелени, полной витаминов и минералов.