Психолог назвала способ, позволяющий заснуть за пять минут
Пользовательница под ником Psychologee, которая называет себя дипломированным психологом, рассказала, что быстро уснуть поможет перечисление в голове вещей, которые никак не связаны друг с другом. Чем более случайные предметы возникают в голове, тем лучше.
Девушка пояснила, что с ней этим способом поделился преподаватель психологии. Именно благодаря этой технике ей удалось справиться с бессонницей.
За несколько дней видео Psychologee оценило более полумиллиона человек.
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