Психолог назвала способ, позволяющий заснуть за пять минут

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

В социальной сети TikTok набирает популярность видеоролик, автор которого раскрывает простой способ заснуть за пять минут.Пользовательница под ником Psychologee, которая называет себя дипломированным психологом, рассказала, что быстро уснуть поможет перечисление в голове вещей, которые никак не связаны друг с другом. Чем более случайные предметы возникают в голове, тем лучше.Девушка пояснила, что с ней этим способом поделился преподаватель психологии. Именно благодаря этой технике ей удалось справиться с бессонницей.За несколько дней видео Psychologee оценило более полумиллиона человек.