Насколько полезны на самом деле яйца и сколько их есть: рассуждают эксперты из Германии

Специалисты Немецкого общества питания поделились мнением о реальной пользе куриных яиц для организма и здоровья.По словам экспертов, яиц по-прежнему имеют довольно плохой имидж. Причина тому – многие исследования, в которых ученые выражали свое беспокойство по поводу высокого содержания в них холестерина. Хорошо известно, что избыточный холестерин вызывает отложения в кровеносных сосудах, способствуя нарушению кровотока, сердечным приступам, инсультам.Однако, рассуждают эксперты, новые исследования показывают, что яйца, напротив, могут помогать снижать риск опасных сосудистых патологий.«Согласно полученным данным, у участников, которые ели до пяти яиц в неделю, риск этих заболеваний был примерно на десять процентов ниже, чем у людей, употреблявших яйца только в исключительных случаях», - цитирует специалистов из Германии издание FOCUS.Эксперты рассуждают, что зависимость уровня холестерина от еды определяется в первую очередь генами. Они отмечают, что известны случаи, когда употребление яиц людьми превышало все мыслимые нормы. При этом их уровень холестерина оставался в здоровых пределах, наблюдалось чрезмерно высоких липидов в крови или следов атеросклероза. Всасывание холестерина в кишечнике таких людей было существенно сниженным в силу унаследованной генетической особенности.«Вопрос генов заключается в том, быстро ли человек расщепляет жир в крови или, наоборот, склонен к его отложениям», - подчеркнули медики.Поэтому, рассуждая о том, насколько полезными на самом деле являются яйца, в Немецком обществе питания рекомендуют не демонизировать продукт, вполне вписывающийся в понятие о здоровом питании.Сколько есть? Людям, не страдающим сердечными заболеваниями, повышенным уровнем липидов в крови или диабетом, рекомендуется принимать от трех до четырех яиц в неделю. Шведское исследование показало, что и до шести яиц в неделю не увеличивают риск сердечного приступа или инсульта.Как лучше? Эксперты рекомендуют обращать внимание на приготовление: яйца всмятку усваиваются лучше всего.Насколько полезны на самом деле?Общество констатирует, что в целом яйца полезнее, чем ожидалось. Они хорошо насыщают, поскольку обеспечивают организм целым рядом ценных веществ.На одно яйцо весом примерно 60 грамм приходится до 8 граммов высококачественного протеина, необходимого для энергии и развития мышц.Продукт содержит витамины A, B2, D и E, то есть все важные витамины, кроме витамина C.Антиоксидант в его составе – это лютеин.Яйца обеспечивают минералами: железом, цинком, селеном, кальцием, натрием, калием.Также содержат лецитин. Это вещество, содержащееся в естественных клеточных мембранах, может замедлять абсорбцию холестерина в организме.Людям, которые постоянно едят яйца и опасаются за уровень холестерина, эксперты советуют обратиться к врачу и сдать анализ крови. Однако, подчеркивают они, на содержание холестерина влияет скорее общая концепция питания, а не потребление конкретного продукта.