Прием антибиотиков во время беременности связали с повышенным риском астмы у ребенка

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Назначение антибиотиков во время беременности — всегда крайняя мера, но порой необходимая. В новом исследовании выявились новые данные о негативном влиянии приема антибактериальных препаратов на здоровье будущего ребенка.Группа ученых из Дании использовала информацию из Датской национальной когорты новорожденных (DNBC), в которую с 1996 по 2002 год вносились данные о здоровье новорожденных детей. В исследование были включены медицинские карты более 32,6 тысяч детей и результаты телефонных опросов их матерей, которые проходили анкетирование на 16 и 30 неделе беременности, сразу после родов, а также спустя 11 лет.В этой выборке свыше 5,5 тысяч детей родились от женщин, которые принимали антибиотики во время беременности. За одиннадцатилетний период наблюдений бронхиальная астма выявилась у более чем 4,2 тысяч маленьких пациентов. Примечательно, что риск развития этого заболевания был связан с приемом антибиотиков только во второй половине беременности. У детей, чьи матери принимали антибактериальные препараты в первый триместр, таких последствий для здоровья не выявлено.Кроме того, связь между внутриутробным воздействием антибиотиков и бронхиальной астмой была обнаружена в основном у детей, родившихся естественным путем, а не при помощи кесарева сечения.Поскольку речь идет о наблюдательном исследованим, ученые не могут объяснить этот феномен. Они предполагают, что под действием антибиотиков меняется состав кишечной микробиоты будущей матери, которая передается ребенку при естественных родах. В предыдущих исследованиях было показано, что эта микробиота оказывает влияние на формирование иммунитета детей и, возможно, играет роль в их предрасположенности к некоторым болезням.Ранее исследователи из США выявили дозозависимую связь между антибиотикотерапией в младенчестве и развитием астмы в детском возрасте, независимо от типа вводимого антибиотика или сроков его назначения. Причем вероятность возникновения астмы увеличивается с каждым дополнительным назначением антибиотика.Ученые проанализировали информацию о назначении антибиотиков 152,6 тысячи доношенным детям, родившимся в период с 1995 по 2003 год в результате одноплодной беременности, с нормальным весом и в остальном здоровых.Согласно полученным данным, 79% младенцев в возрасте до 1 года был выписан, по крайней мере, один рецепт на антибиотик. При каждом дополнительном назначении антибактериальных препаратов риск развития астмы увеличивался на 20%.