Результаты исследований свидетельствуют о полезных эффектах приема яблочного уксуса людьми с диабетом и резистентностью к инсулину.Ряд ученых допускают, что яблочный уксус может быть полезен при высоком сахаре в крови и диабете – он улучшает чувствительность к инсулину, способствует снижению высокого уровня сахара в крови. Одно из исследований, свидетельствующих об этих свойствах уксуса, было проведено специалистами Университета штата Аризона.В их испытаниях часть испытуемых употребляла напиток, состоящий из яблочного уксуса и воды, а часть – плацебо. Спустя две минуты после этого следовал прием пищи, состоявший из белого бублика, сливочного масла и апельсинового сока: всего 87 граммов углеводов.Исследователи отметили, что по сравнению с плацебо прием уксуса повышал чувствительность к инсулину в течение 60 минут после еды у добровольцев с инсулинорезистентностью. У людей с диабетом также наблюдалось улучшение чувствительности к инсулину после употребления уксуса по сравнению с приемом плацебо (хотя оно было довольно незначительным).В другом исследовании, организованном Миланским университетом, принимали участие только здоровые люди. Они употребляли яблочный уксус после съеденного хлеба (50 граммов). В итоге ученые заключили, что это обеспечило снижение уровень сахара в крови на 30 процентов.В издании Express выступили представители диабетического сообщества, также заявившие, что яблочный уксус может быть полезен при высоком сахаре в крови и диабете. Они рассказали об испытаниях, участники которых незадолго до сна съедали кусочек сыра (30 граммов) в сопровождении воды или двух столовых ложек яблочного уксуса. Исследователи констатировали, что его потребление положительно повлиять на концентрацию глюкозы в состоянии бодрствования у участников с диабетом 2 типа.Одновременно научные эксперты подчеркивают: хотя яблочный уксус может быть полезным при проблемах с повышенным сахаром в крови, метод отказа от рафинированных углеводов и сахара является более эффективным.