Аномалии глазного яблока назвали осложнением тяжелого COVID
Известно, что коронавирус SARS-CoV-2 вызывает также такие заболевания глаз, как конъюнктивит, ретинопатия и нарушения сетчатки, которые могут привести к потере зрения.
Французское общество нейрорадиологов (SFNR) провело исследование 129 пациентов с тяжелой формой COVID-19, которым провели МРТ головного мозга. У девяти из них авторы обнаружили аномалии глазного яблока — один или несколько узелков в макулярной области — задней части глаза, ответственной за центральное зрение. У восьми пациентов узелки были на обоих глазах.
Авторы считают, что результаты исследования подчеркивают необходимость скрининга глаз у всех пациентов с тяжелой формой COVID-19. По словам исследователей, механизм образования узелков до конца не известен, хотя скорее всего он связан с воспалением, вызванным коронавирусом.
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