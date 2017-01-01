17 вкусных продуктов, которые невероятно полезны для сердца
Основы здоровья сердца
Ваше сердце действительно является самой важной мышцей вашего тела. Оно бьется более 100 000 раз в день и перекачивает пять или шесть литров крови каждую минуту. По данным Центра по контролю за заболеваниями, болезни сердца — невероятно распространенное и смертельное заболевание. Термин «сердечное заболевание» часто относится к сердечно-сосудистым заболеваниям — состоянию, при котором кровеносные сосуды слишком узкие или слишком переполнены бляшками для обеспечения правильной работы сердца. Это может привести к сердечному приступу, боли в груди (стенокардия) или инсульту.
С другой стороны, в действительности “болезнь сердца” — это не просто одно заболевание — за этим общим термином может подразумеваться:
Заболевания кровеносных сосудов, например, ишемическая болезнь сердца.
Проблемы с сердечным ритмом (аритмия)
Пороки сердца, с которыми вы родились (врожденные пороки сердца)
Симптомы сердечных заболеваний могут включать:
Боль в груди (стенокардия)
Одышка
Боль, онемение, слабость или холод в ногах или руках
Боль в шее, челюсти, горле, верхней части живота или спине
У каждого конкретного состояния также есть свой набор специфических симптомов.
Вещи, вызывающие стресс у вашего сердца
Вот несколько факторов, негативно влияющих на здоровье сердца:
Курение: Никотин сужает кровеносные сосуды и увеличивает риск атеросклероза и сердечного приступа.
Плохое питание: употребление слишком большого количества жиров, соли, сахара и холестерина может способствовать развитию сердечных заболеваний.
Высокое кровяное давление: хроническое высокое кровяное давление укрепляет, уплотняет и сужает кровеносные сосуды.
Высокий холестерин: высокий уровень холестерина приводит к образованию артериальных бляшек и атеросклерозу.
Диабет: диабет увеличивает риск сердечных заболеваний.
Ожирение: избыточный вес может способствовать возникновению других факторов риска.
Отсутствие физической активности: недостаток физических упражнений способствует возникновению других факторов риска и может привести к ослаблению сердечной мышцы.
Стресс: хронический стресс повреждает ваши кровеносные сосуды и сердце и отрицательно влияет на здоровье сердца.
Слабая иммунная функция: некоторые вирусные или бактериальные инфекции могут подвергнуть вас риску сердечных инфекций.
17 самых полезных для сердца продуктов:
1. Авокадо
2. Черника
3. Миндаль
4. Темный шоколад
5. Папайя
6. Сладкий картофель
7. Красный сладкий перец
8. Красное вино
9. Апельсины
10. Лосось
11. Гранат
12. Помидоры
13. Овсянка
14. Оливковое масло
15. Красный виноград и изюм
16. Семя льна
17. Зеленый чай
Как предотвратить сердечные заболевания
Ключ к сохранению здоровья сердца — заботиться о нем каждый день. Обратите внимание на размер порций, ешьте много свежих продуктов, полезных для сердца, избегайте соли и нездоровых жиров.
Также важно есть цельнозерновые, такие как киноа и ячмень; ограничить потребление алкоголя и обработанного мяса; и бросить курить. Наконец, желательно в дополнение к вышесказанному снизить уровень стресса, не допускать обезвоживания и ежедневно заниматься спортом.
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