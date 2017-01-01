17 вкусных продуктов, которые невероятно полезны для сердца

Поскольку сердечные заболевания являются основной причиной смерти как мужчин, так и женщин, уделять внимание здоровью сердца важно каждому и в любом возрасте. Хотя может показаться, что употребление в пищу продуктов, полезных для сердца, является синонимом неприятного слова “диета”, на самом деле есть много продуктов, которые не только полезны для сердца, но еще и очень вкусные.Основы здоровья сердцаВаше сердце действительно является самой важной мышцей вашего тела. Оно бьется более 100 000 раз в день и перекачивает пять или шесть литров крови каждую минуту. По данным Центра по контролю за заболеваниями, болезни сердца — невероятно распространенное и смертельное заболевание. Термин «сердечное заболевание» часто относится к сердечно-сосудистым заболеваниям — состоянию, при котором кровеносные сосуды слишком узкие или слишком переполнены бляшками для обеспечения правильной работы сердца. Это может привести к сердечному приступу, боли в груди (стенокардия) или инсульту.С другой стороны, в действительности “болезнь сердца” — это не просто одно заболевание — за этим общим термином может подразумеваться:Заболевания кровеносных сосудов, например, ишемическая болезнь сердца.Проблемы с сердечным ритмом (аритмия)Пороки сердца, с которыми вы родились (врожденные пороки сердца)Симптомы сердечных заболеваний могут включать:Боль в груди (стенокардия)ОдышкаБоль, онемение, слабость или холод в ногах или рукахБоль в шее, челюсти, горле, верхней части живота или спинеУ каждого конкретного состояния также есть свой набор специфических симптомов.Вещи, вызывающие стресс у вашего сердцаВот несколько факторов, негативно влияющих на здоровье сердца:Курение: Никотин сужает кровеносные сосуды и увеличивает риск атеросклероза и сердечного приступа.Плохое питание: употребление слишком большого количества жиров, соли, сахара и холестерина может способствовать развитию сердечных заболеваний.Высокое кровяное давление: хроническое высокое кровяное давление укрепляет, уплотняет и сужает кровеносные сосуды.Высокий холестерин: высокий уровень холестерина приводит к образованию артериальных бляшек и атеросклерозу.Диабет: диабет увеличивает риск сердечных заболеваний.Ожирение: избыточный вес может способствовать возникновению других факторов риска.Отсутствие физической активности: недостаток физических упражнений способствует возникновению других факторов риска и может привести к ослаблению сердечной мышцы.Стресс: хронический стресс повреждает ваши кровеносные сосуды и сердце и отрицательно влияет на здоровье сердца.Слабая иммунная функция: некоторые вирусные или бактериальные инфекции могут подвергнуть вас риску сердечных инфекций.17 самых полезных для сердца продуктов:1. Авокадо2. Черника3. Миндаль4. Темный шоколад5. Папайя6. Сладкий картофель7. Красный сладкий перец8. Красное вино9. Апельсины10. Лосось11. Гранат12. Помидоры13. Овсянка14. Оливковое масло15. Красный виноград и изюм16. Семя льна17. Зеленый чайКак предотвратить сердечные заболеванияКлюч к сохранению здоровья сердца — заботиться о нем каждый день. Обратите внимание на размер порций, ешьте много свежих продуктов, полезных для сердца, избегайте соли и нездоровых жиров.Также важно есть цельнозерновые, такие как киноа и ячмень; ограничить потребление алкоголя и обработанного мяса; и бросить курить. Наконец, желательно в дополнение к вышесказанному снизить уровень стресса, не допускать обезвоживания и ежедневно заниматься спортом.