Ученые: разбалансировка белков приводит к катаракте

Катаракта – самое распространенное заболевание глаз у людей. Однако точные процессы, приводящие к этому состоянию, полностью не изучены. Группа исследователей, возглавляемая Техническим университетом Мюнхена, обнаружила, что состав белкового раствора играет решающую роль. Их выводы противоречат преобладающему мнению в данной области.Клетки в хрусталике состоят из высококонцентрированного белкового раствора, обычно прозрачного. Когда баланс его нарушается, происходит слипание белков, что делает глаз мутным.Помутнение может иметь разные причины. Поскольку белки в хрусталике формируются в эмбриональной стадии и не заменяются, повреждения могут накапливаться с годами, в конечном итоге вызывая помутнение. Вот почему катаракта встречается в основном у пожилых людей. Но у некоторых есть генетическая предрасположенность, что «омолаживает» заболевание.Ученые изучили линии мышей, пораженных наследственной катарактой. До сих пор преобладала точка зрения, согласно которой только дефектные белки глаза слипаются, но новая работа показала обратное.«Мы обнаружили, что мутировавших, нестабильных белков в хрусталике не было», - рассказывает профессор Йоханнес Бюхнер, глава исследования. «Они немедленно устраняются. Вместо этого слипаются «здоровые» белки».