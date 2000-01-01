Исследователи нашли мощное средство против ожирения

Семаглутид - искусственный аналог человеческого гормона ГПП-1, который выбрасывается в кровь после еды. Как правило, ежедневные инъекции данного средства назначают при диабете 2-го типа с целью снижения уровня сахара, уменьшения аппетита, чувства голода и сокращения в итоге объема потребления калорий.Университетский колледж Лондона исследовал семаглутид в качестве средства для снижения веса. Известно, что в третьей фазе испытаний принимали участие почти 2000 человек из 16 стран Азии, Европы, Северной и Южной Америк. Все участники имели лишний вес или ожирение. Но диабета 2-го типа у них не было.Раз в неделю 50% участников получали инъекцию семаглутида (2,4 миллиграмма - это почти в 5 раз больше дозы, назначаемой при диабете), а остальные - плацебо. Каждые 4 недели проходили встречи с диетологом для помощи в контроле питания и образа жизни в целом. В итоге за 1,5 года основная группа похудела в среднем на 15 килограммов. Контрольная группа похудела на 2,6 килограмма.Из основной группы 75% потеряли более 10% от изначального веса, а 35% - более 20%. Эти показатели можно сравнить только с результатами операции по шунтированию желудка. Что важно, вследствие приема семаглутида у добровольцев улучшились показатели, связанные с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2-го типа. В частности, сократился объем талии, снизился уровень жиров и глюкозы в крови, нормализовалось кровяное давление. Длительное применение средства не вызывало серьезных побочных эффектов.