Профессор Ковальков предупредил о вредном свойстве гречки

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По мнению диетолога, профессора Алексея Ковалькова, гречка не подходит для регулярного употребления.Профессор Ковальков предупредил, что сваренная гречка обладает вредным свойством – она может способствовать колебаниям сахара в крови и появлению ощущения сильного голода.Доктор медицинских наук пояснил, что после варки сердцевина гречневого ядра, содержащая углеводы, высвобождается наружу. Попадая в желудок, сваренная гречневая каша (особенно разваренная) становится источником углеводов, очень быстро поступающих в кровь и повышающих уровень глюкозы.«Это плохо, потому что углеводы всосутся через 20 минут, уровень сахара в крови упадет через два-три часа, и вам снова захочется есть», - заметил профессор Ковальков.По ее мнению, более правильным способом приготовления гречки является ее запаривание водой (или кефиром) на ночь. Такой метод сохраняет гречишные ядра твердыми, что продлевает процесс переваривания. В результате углеводы из гречки поступают в кровь медленно, что позволяет избежать колебаний сахара.