Врач: перед пробежкой нужно обязательно растянуться
Растяжка поможет мышцам подготовиться к последующей нагрузке. При сидячем образе жизни многие мышцы сокращаются. Но во время бега они растягиваются. Если переход от сидячего положения к бегу выполняется слишком быстро, есть риск травмы. Предварительно растянутые мышцы могут лучше выдерживать стресс и сопротивление.
Растяжка требуется перед каждой пробежкой. В идеале, разминка должна включать в себя динамическую активность, которая воспроизводит движения тренировки. Это позволяет медленно и контролируемым образом растягивать мышцы.
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