Врач: перед пробежкой нужно обязательно растянуться

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Далеко не все любители бега делают предварительную растяжку, которая, к слову, является обязательной. Доктор Элизабет Гарднер, хирург-ортопед и спортивный врач Медицинской школы при Йельском университете, объяснила, почему важно делать растяжку перед каждой пробежкой.Растяжка поможет мышцам подготовиться к последующей нагрузке. При сидячем образе жизни многие мышцы сокращаются. Но во время бега они растягиваются. Если переход от сидячего положения к бегу выполняется слишком быстро, есть риск травмы. Предварительно растянутые мышцы могут лучше выдерживать стресс и сопротивление.Растяжка требуется перед каждой пробежкой. В идеале, разминка должна включать в себя динамическую активность, которая воспроизводит движения тренировки. Это позволяет медленно и контролируемым образом растягивать мышцы.