Диетологи объяснили, почему во время похудения нельзя голодать

Последствия могут быть обратными.Многие люди, пытаясь поскорее избавиться от лишнего веса, резко сокращают количество еды и даже голодают.Чем чревато голодание для похудения, рассказала тренер и диетолог Анастасия Полтавская.Вдруг человек решает, что он толстый и ему срочно нужно похудеть. И со следующего дня начинает изо всех сил питаться чисто листочками рукколы. Себе на погибель.?? В особо тяжелых случаях полного отсутствия знаний о похудении он еще и пьет чаи для похудения, покупает в аптеке комплект «худеем за неделю!», ест только что-то одно (например, яблоки), ходит на процедуры (от массажа для похудения до массажеров, растрясающих жир), топит жир в бане (или в сухом вине) и даже колется чудо-иглой доктора Мухиной??,– отметила Полтавская.Она напомнила, что «вес – это всего лишь разница между полученными и потраченными калориями«. Важно соблюдать баланс в этой разнице.????????По словам тренера, во время голодания человек может худеть, но происходит это за счет утраты лимфоидных тканей и мышечных волокон, а не жира.??