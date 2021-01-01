Кризис среднего возраста: что за зверь и как с ним бороться

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Многие про него слышали и, вероятно, даже ощущали. Как распознать кризис среднего возраста и как себе помочь пережить его с минимальными потерями? Об этом вы узнаете подробнее в данном материале.«Умные и образованные люди даже не подозревают о тех изменениях, которые произойдут с ними при переходе ко второй половине жизни. Они вступают в нее совершенно неподготовленными», – Карл Густав Юнг, швейцарский психиатрСлово «кризис» с древнегреческого переводится как поворотный пункт, решение. Личностный кризис – это переход человека с одной стадии на другую, который неизбежен в процессе личностного развития. Американский психолог Эрик Эриксон выделял 8 стадий жизненного пути, которые человек проходит на протяжении своей жизни. Каждая стадия подразумевает под собой определенные возрастные задачи и разделяет эти стадии следующие кризисы:1. Младенчество (0-1 год). Период формирования доверия к окружающему миру2. Раннее детство (1-3 года). Период формирования автономности3. Дошкольный возраст (3-6 лет). Период формирование инициативы4. Школьный возраст (6-12 лет). Период формирования трудолюбия5. Юность (12-17 лет). Период психологической отдельности от родителей, время поиска своего места в группе6. Молодость (17-25 лет). Период научения быть в паре7. Ранняя зрелость (26-64 года). Период творчества и удовольствия от деятельности8. Поздняя зрелость (65 +). Интеграция жизненного опыта*возрастные границы могут быть подвижныВ этой статье мы подробнее остановимся на 7-м этапе – ранняя зрелость. Период, который часто называют кризисом среднего возраста. Несмотря на то, что принято считать, что данный кризис обычно наступает около 40-50 лет, он может возникнуть значительно раньше: и в 27, и в 30. Ниже мы рассмотрим, какие у этого могут быть предпосылки.В 1965 г канадский психоаналитик Эллиот Жак впервые использовал термин «кризис среднего возраста», чтобы описать период жизни, когда человек осознает, что его жизнь конечна и возможности ограничены. Обычно это сопровождается ощущением потери смысла и разочарования. Работа уже не приносит удовлетворения, дети выросли, а партнер, с которым ты прожил столько лет, вдруг кажется чужим человеком. Что дальше? Спрашиваем мы себя. И в момент выбора возникает кризис.С чем это связано?«Чем раньше человек начинает работать и реализовывает свои карьерные амбиции, тем быстрее у него может случиться кризис среднего возраста. Например, ранние кризисы возникают у профессиональных спортсменов, артистов балета и представителей шоу-бизнеса. Катализатором является завершение программы самореализации, когда человек уже всего достиг. И соответственно, чем дольше человек учится и чем позже приступает к работе, тем позже у него произойдет этот кризис. К таким профессиям можно отнести врачей и ученых. Однако у женщин он как правило происходит в районе 40 лет, так как имеет биологический компонент и связан с фертильностью.У взрослого человека существует три точки опоры – семья, работа и Я (самость, самоощущения, представления о себе). Кризис среднего возраста происходит, когда ломаются две из них: как правило, это «семья» + «Я» или «работа» + «Я». Если же ломаются все три – наступает депрессия.Кризис среднего возраста характеризуется ощущением бессмысленности и безнадежности. Главный вопрос, который возникает в этот период: «И это все? И так теперь до самой смерти?» (это может относится как к работе, так и к семейной жизни, так и к представлениям о себе), отмечает экзистенциальный психолог Мария Миронова.Принимая во внимание, что современная жизнь стремительно меняется и предъявляет нам новые требования с необходимостью постоянно учиться, о чем свидетельствуют бесчисленное количество курсов и тренингов, можно предположить, что кризис среднего возраста сдвинулся по времени и стал старше. С другой стороны, идея личной эффективности, которая пронизывает современный мир, подталкивает к тому, чтобы начинать работать раньше и больше, а значит возникает риск не только выгорания, но и подобного кризиса в раннем возрасте, когда ты уже многое успел сделать.Помимо внутренних изменений, проявляются и внешние. Юнг пишет о том, что для южных народов особенно характерно, что у пожилых женщин появляется хриплый, низкий голос, усы, жесткие черты лица и разные другие мужские признаки. И наоборот, мужской физический образ ослабляется женскими чертами, например, увеличением жировой прослойки и более мягким выражением лица.Можно ли предотвратить?Так как это естественный процесс развития, то предотвратить его невозможно, нужно прожить. И знать, что он протекает у всех людей по-разному. Те, кто, задаваясь вопросом «а что дальше?», получает от жизни скорый ответ и поддержку, как правило проживают его более благоприятно, а те, кто оказывается перед сложным выбором, могут столкнуться с трудно выносимыми переживаниями. У каждого жизненного этапа есть свои задачи, которые необходимо решать. Избегание этого редко приводит к позитивным последствиям. Однако сделать данный период менее болезненным и снизить возможные разрушительные последствия (например, развод) вполне реально.Для этого необходимо в первую очередь замечать, что с вами происходит. Замечать свои мысли, настроение, быть внимательным к себе. Это может быть сложно, если присутствуют такие «оглушающие» средства как алкоголь, кутеж, игры или экстремальные виды спорта. И если заметили, что присутствует ощущение потери смысла и/или разочарование, то нельзя игнорировать их. Проживание кризиса позволяет сделать жизнь более осмысленной.Как себе помочь?Вне зависимости от того, в каком возрасте вы столкнулись с подобным переживанием, есть универсальные способы, которые помогут вам себя поддержать. Приведем рекомендации Марии Мироновой.1. Помнить о том, что это естественный и нормальный процесс развития, который нужно прожить.2. Разговаривать и обсуждать это с тем, кому вы доверяете. Это может быть ваш друг или коллега. Рефлексия, проговаривание своих переживаний и чувств помогает снизить напряжение, и в процессе беседы часто возникают какие-то новые мысли и осознания.3. Обратиться к психологу. Психолог помогает увидеть ситуацию с другого ракурса и, возможно, с совершенно неожиданной для вас стороны. Так, как это невозможно сделать самостоятельно.«Стареющий человек должен знать, что его жизнь не увеличивается и не расширяется; наоборот, неумолимый внутренний процесс приводит к сужению жизни. Если молодой человек слишком много занимается собственной персоной – это является для него чуть ли не грехом или, по крайней мере, опасностью; для стареющего же человека уделять серьезное внимание своей Самости – это обязанность и необходимость», – отмечает Юнг.Психотерапия – эффективное средство для лучшего понимания себя, своих истинных потребностей и личного развития.Что почитать?Мемуары тех, кто пережил подобный кризис, и книги Владимира Яковлева «Возраст счастья», «Другое дело», «Захотела и смогла».Если хочется большего эффекта, то не просто читать, а с кем-то обсуждать.Как помочь близкому человеку, если он столкнулся с подобным переживанием?Сочувствовать и поддерживать. Юнг называл переход ко второй половине жизни вторым истинным рождением человека. По мнению психиатра именно во второй половине жизни о себе заявляют потребности души и кризис середины жизни – их пробуждение, которое может быть очень болезненным.Но если во времена Юнга школ для шестидесятилетних не было, то нам повезло больше. Международный проект «Возраст счастья» рассказывает о том, как прожить вторую половину жизни ярко и с удовольствием. И несмотря на то, что официально он создан для тех, кому за пятьдесят, порой, просмотр жизнеутверждающих фотографий и слушание вдохновляющих историй жизни людей, которых принято считать пожилыми, заряжает лучше любого мотивационного тренинга, даже если вам еще нет сорока. А позитивные личные примеры являются хорошей поддержкой: если получилось у кого-то, значит, может получиться и у вас.Кризис среднего возраста это возможность по-новому взглянуть на себя и освоить то, что вы раньше не делали, используя свой опыт. Жизнь продолжается!