Новые стандарты ОМС в онкогематологии не соответствуют ожиданиям

О том, что нынешняя редакция предложенных для общественных обсуждений документов, регулирующих работу служб оказания медицинской помощи пациентам с злокачественными новообразованиями лимфоидной и кроветворной тканей, охватывает далеко не все даже первоочередные нужды онкогематологической службы, рассказали 23 декабря на пресс-конференции председатель Российского профессионального общества онкогематологов Ирина Поддубная, председатель Координационного Совета МОД "Движение против рака" Николай Дронов и Директор Института технологии экономического развития Константин Петухов.По словам экспертов, несмотря на то, что в 2020 году в системе ОМС онкогематологические заболевания отнесли к профилю «Онкология», что открыло для пациентов доступ к ресурсам нацпроекта, опубликованные на сегодняшний день проекты стандартов терапии онкологических заболеваний лимфоидной и кроветворной тканей не включают до половины необходимых препаратов, исследований и манипуляций. По мнению специалистов, данная ситуация требует срочных решений на уровне Министерства здравоохранении Российской Федерации и Федерального фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации.«Профессиональными сообществами была проделана огромная работа: в сотрудничестве с Центром экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России были разработаны 18 стандартов, которые охватывают абсолютно все патологии онгогематологической группы. Они включают стандартизованные модули для каждой манипулияции: для диагностики, для каждой схемы лечения, для этапа наблюдения. Это очень детальный разбор. Туда нами была включена вся диагностическая инструментальная база, все лекарственные препараты из обновленных в этом году клинических рекомендаций, вся необходимая сопроводительная терапия и все необходимые хирургические пособия и манипуляции.И что мы увидели в итоге? В итоговый проект стандарта по направлению «гематология», вывешенный на сайте нормативно-правовой информации, не включены примерно половина исследований, препаратов и манипуляций. И не сделано это по формальным причинам, а не объективным. Эти итоговые стандарты не соответствуют потребностям реальной клинической практики. Там нет целого ряда базовых препаратов и абсолютно отсутствует сопроводительная терапия. И сейчас Российское онкогематологическое общество вместе с Национальным гематологическим обществом должны внести свои коррективы, должны выразить свое отношение к происходящему ибо так работать мы не сможем», - рассказала Ирина Поддубная.Стандарт в системе здравоохранения – это документ, регулирующий финансовую сторону организации медицинской помощи. Клинические рекомендации не могут использоваться врачами в полном объеме, если не урегулирован вопрос с объемом тарифа, требующимся для назначения пациенту того или иного вида диагностики, терапии, других видов лечения. Специалисты особенно подчеркнули проблему крайне низких диагностических, отсутствие амбулаторных тарифов, невозможность использования целого ряда препаратов в дневных стационарах.«Государству нужно двигаться не столько в плане поиска новых методов лечения, с этим справятся ученые-медики, сколько в плане повышения доступности тех методов, которые наши медицинские исследователи и клиницисты-практики уже имеют в своем арсенале. Когда отсутствует тариф, покрывающий стоимость лечения, это никак не способствует реализации основного принципа организации здравоохранения, прописанного в 10 статье Федерального Закона «Об охране здоровья граждан Российской Федерации». Этот принцип называется “доступность и качество оказания медицинской помощи”», - подчеркнул Николай Дронов.Эксперты сообщили, что уже направили на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко информационные письма о несоответствии проектов стандартов клиническим рекомендациям и ожидают ответных шагов со стороны ведомства. Пока же существенное финансовое бремя вынуждены нести региональные бюджеты, которые зачастую не способны обеспечивать дорогостоящие диагностику и терапию, в результате чего снижается доступность и качество оказания онкогематологической помощи в России.