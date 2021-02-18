Время суток влияет на пользу физической активности

Многочисленные исследования продемонстрировали роль физической активности в улучшении здоровья сердца пациентов с диабетом 2 типа. Но влияет ли время дня, в которое проводится тренировка, неизвестно.Новое исследование, представленное в журнале Diabetes Care, сообщает о корреляции между временем умеренной и высокой физической активности и сердечно-сосудистой системой, а также рисками для здоровья людей с диабетом 2 типа и ожирением или избыточным весом.Ученые провели исследование с участием 2035 человек. Мужчины, которые занимались физической активностью по утрам, имели самый высокий риск развития ишемической болезни сердца (ИБС), независимо от количества и интенсивности еженедельной физической активности. Мужчины, наиболее активные в полдень, имели более низкий уровень кардиореспираторной подготовки. У женщин исследователи не обнаружили связи между определенным временем активности и риском ИБС или кардиореспираторным уровнем.