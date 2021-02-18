Развенчан популярный миф о влиянии генетики на вес человека

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Стоит ли винить генетику?Многие люди, у которых имеются лишние килограммы, оправдывают это генетикой и «широкой» костью.Действительно ли генетика влияет на фигуру, и можно ли как-то с этим бороться, рассказала диетолог Светлана Фус.Лишний вес – это генетика??? Как похудеть, если полнота передалась вам по наследству? Если большинство ваших родственников имеют пышные бедра или выпирающий живот?? «Широкая кость», «особенность фигуры», «медленный метаболизм» – в чем только не винят гены, которые якобы мертвой хваткой вцепились в ваши лишние килограммы,– отметила Фус.Как генетика влияет на весПо словам диетолога, генетика на самом деле влияет на строение костного скелета и форму мышц.Отчасти она определяет наш обмен веществ и пищевое поведение. Например, есть гены, которые отвечают за усвоение и расщепление жиров в организме. И под их влиянием человек может набирать вес?,– пояснила Светлана Фус.Однако Светлана Фус пояснила, что не все так просто и есть «обратная сторона медали».Наверняка вы слышали о том, что можно родиться гением, но так им и не стать. А можно упорно тренировать мозг и превратиться в ученого с мировым именем.?? Так и с вашей фигурой. Регулярно валяясь на диване с печеньками, вы рискуете погубить самую удачную генетику,– добавила диетолог.При этом есть и другой вариант – с помощью здорового образа жизни, правильного меню и сбалансированного питания, а также физических нагрузок можно получить идеальную фигуру, несмотря на генетику.