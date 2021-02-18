Развенчаны популярные мифы об уходе за кожей

Они далеки от истины.У ребенка на щеках расцвел диатез — не то съел. На лице появился «узор» из акне — надо менять питание. Такие мысли посещают многих из нас. Оказывается, они ошибочны. Какие еще существуют мифы о проблемах с кожей.Самые популярные из них развенчала Татьяна Святенко, профессор, доктор медицинских наук, дерматовенеролог высшей категории, вице-президент Украинской ассоциации врачей-дерматовенерологов.Миф 1. Проблемы на коже — это все ЖКТ«Доказано, что в большинстве случаев нет никакой связи между кожными заболеваниями и проблемами с органами желудочно-кишечного тракта или неправильным питанием»,— утверждает Татьяна Святенко.Атопический дерматит, крапивница, акне и другие дерматологические проблемы возникают не потому, что вы съели сладкое/жирное/острое или у вас гастрит. У них могут быть разные причины. Например, генетические. «Так, уже расшифрован ген псориаза», — говорит эксперт. То есть если в роду у близкого родственника было это заболевание, то существует определенная вероятность, что оно появится и у потомков.А такое заболевание, как крапивница, — идиопатическое. «То есть в 90% случаев оно вообще ни с чем не связано», — объясняет Татьяна Святенко. Поэтому, если вы увидели, что на теле ребенка появились волдыри, как после ожога крапивницы, не вините себя в том, что дали ему кусочек шоколадки, и не «садите» его на строгую диету. Она не поможет. «Крапивница заблокируется только правильным лечением по протоколу»,— уверяет дерматолог.У детей с кожными заболеваниями, по словам Татьяны Святенко, пищевые аллергии бывают, но очень редко — всего в 3–5% случаев. Но и для них не нужно соблюдать строгую диету. «Это рекомендация Европейской академии дерматологии. Есть научные наблюдения, что исключение аллергенов не меняет течение кожных заболеваний, в том числе аллергических,Кроме того, если ребенок-аллергик в детстве будет есть все понемногу, то во взрослом возрасте у него не будет пищевой непереносимости. Безусловно, тактику лечения необходимо обсудить с врачом».— объясняет эксперт. —Еще различные высыпания на коже связывают с лактозной недостаточностью (когда не переваривается лактоза, которую содержит коровье молоко) и непереносимостью глютена (это клейковина, которую содержат злаковые). В Сети много историй, в которых рассказывают о том, как, к примеру, очистилось лицо после того, как из рациона исчезли молочные продукты.«Те немногочисленные исследования, которые проводились, доказывают, что эти проблемы чрезвычайно редко оказывают влияние на кожу. Поэтому из-за боязни прыщей не нужно отказывать себе в молочных продуктах и хлебе. Конечно, не стоит ими злоупотреблять, как и не стоит их полностью исключать из своего рациона»,— считает Татьяна Святенко.Часто аллергикам и людям, страдающим атопическим дерматитом, рекомендуют после обследования исключить из своего рациона все красное: томатный сок, гранаты, малину и т. д. Это советуют и во многих роддомах роженицам — якобы для того, чтобы у новорожденных не было аллергии. «То, что красные продукты — аллерген, это миф. Это утверждение не имеет под собой никакого научного обоснования»,— говорит Татьяна Святенко.Миф 2. Болезни кожи не лечатся наружно. Их надо лечить только изнутриНоги этого мифа растут из первого. «И, к сожалению, его часто распространяют даже врачи-дерматологи, которые выдают своим пациентам направление к гастроэнтерологу. На самом деле для подавляющего большинства кожных заболеваний, около 90–95%, достаточно правильно подобранного наружного лечения», — уверяет эксперт.Так что, для того чтобы от них избавиться, не нужно менять рацион, сидеть на жесткой диете, проводить детокс организма, пить сорбенты и делать клизмы.Миф 3. Лечение кожи травами, натуральными средствами — самое безопасное и эффективноеНет, с точностью до наоборот. «На травы может возникнуть очень серьезная аллергическая реакция, особенно у детей, — предупреждает Татьяна Святенко. — Кроме того, травяные ванны очень сильно сушат кожу, что может усугубить кожную проблему».Что касается натурпродуктов, то, по словам эксперта, ягоды редко какая кожа выдержит, разве что жирная. Потому что они обладают сильным раздражающим действием. Яйца, которые любят добавлять в средства по уходу, — это нестерильная среда, почва для размножения бактерий. На эфирные масла может быть аллергия. К тому же они закупоривают сальные железы, и из-за этого могут появиться камедоны.Миф 4. Папилломы — из-за глистовЧасто можно услышать рекомендацию, и даже от врачей-дерматологов, избавиться от глистов, чтобы исчезли папилломы. Но эта рекомендация очень далека от правды.«Папилломы на коже связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ), который попал в микротрещинку на коже и вызвал появление этих образований. Поэтому они не имеют никакого отношения к глистам»,— объясняет Татьяна Святенко.Миф 5. Чтобы сохранить кожу молодой, нужно пить коллагенСледовать этой рекомендации — это все равно, что бросать деньги на ветер. «На сегодня не существует ни одного доказательного исследования, которое бы подтверждало пользу приема коллагена внутрь, — утверждает профессор Святенко. — Известно, что когда он попадает в желудочно-кишечный тракт, то распадается там на аминокислоты. Организм дальше их может пустить на свои потребности. Нет никаких доказательств того, что полученные в результате переваривания аминокислоты могут мигрировать в ткани кожи лица и разглаживать морщины. То же самое можно сказать и о приеме внутрь гиалуроновой кислоты».