Базельский университет: кофеин меняет головной мозг

К исследованию привлекли 20 здоровых молодых людей. В течение двух десятидневных периодов добровольцам давали таблетки, запретив употреблять кофеин из других источников. В течение первого периода исследования они получали таблетки с кофеином; в второго - таблетки без активного ингредиента (плацебо). В конце каждого 10-дневного периода исследователи изучали объем серого вещества испытуемых с помощью сканирования мозга.Они также исследовали качество сна участников в лаборатории сна, записав электрическую активность мозга (ЭЭГ). Сравнение данных показало, что глубина сна участников была одинаковой, независимо от того, принимали ли они кофеин или капсулы плацебо. Но ученые увидели значительную разницу в сером веществе в зависимости от того, получал ли испытуемый кофеин или плацебо.После 10 дней приема плацебо объем серого вещества был больше, чем после того же периода времени, в рамках которого принимался кофеин. Разница была особенно заметна в правой части медиальной структуры височной доли, включая гиппокамп, область мозга, которая важна для консолидации памяти. Кофеин, видимо, уменьшает объем серого вещества, но лишь на какое-то время. Через 10 дней воздержания от кофеина объем возвращался к исходному.