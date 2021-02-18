5 лучших продуктов питания для противостояния старению

От нашей диеты зависит продолжительность жизни и крепость здоровья, о чём многие давно знают. Но существуют определенные продукты питания, которые ещё и продлевают молодость.Соевые бобы. Это основной продукт азиатской кухни на протяжении нескольких поколений, они богатые изофлавонами - разновидностью фитоэстрогенов. Изофлавоны обладает противовоспалительными, антиоксидантными, противораковыми и антимикробными свойствами. А значит, могут помочь регулировать воспалительную реакцию организма и замедлить клеточное старение, также защищая от определённых типов рака.Морковь. Один из самых популярных овощей в России и многих других странах мира, известный высоким содержанием бета-каротина. Этот пигмент каротиноид придает моркови оранжевый цвет. В нашем организме бета-каротин превращается в витамин А, участвующий в иммунной функции, процессах зрения, воспроизводстве и клеточной коммуникации. Наш организм не может самостоятельно производитель данный витамин, и получать его нужно с пищей. Исследования показали, что богатые каротиноидами продукты защищают от возрастной дегенерации сетчатки или нарушений зрения, вызванных старостью.Крестоцветные овощи. Еще один важный тип продуктов, который включает в себя брокколи, редис, брюссельскую, цветную и белокочанную капусту. Все они богаты питательными веществами, включая множество витаминов, минералов и каротиноидов. В крестоцветных овощах имеются глюкозинолаты, которые регулирует реакцию организма на стресс и воспаления, обладая антимикробными свойствами, а также замедляя процессы старения.Лосось. Исследования показывают, что если мясо наносит существенный вред здоровью в долгосрочной перспективе, то рыба приносит пользу. Одной из полезнейших разновидностей рыбы является лосось, богатый белками и жирными кислотами Омега-3. Они связаны с здоровьем мозга, предотвращая возрастное снижение когнитивных функций.Цитрусовые. Последний пункт нашего списка - скромные герои здоровой диеты. Это апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны и тому подобное продукты, которые содержат множество витамина C - превосходного антиоксиданта, уменьшающего воспалительные процессы. В плодах содержатся флавоноиды, которые значительно увеличивает продолжительность жизни человека.