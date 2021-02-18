Врач объяснил опасность прокачанного пресса для женщин

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Слишком активная прокачка мышц пресса может быть опасна для женщин, поскольку способствует гормональному дисбалансу, грозящему проблемами с фертильностью.Опасность прокачанного пресса для женщин объяснил Алексей Чуршин.«При чрезмерном увлечении снижением массы тела и прокачкой мышц брюшного пресса нередко отмечается гормональный дисбаланс в сторону относительной гиперандрогении», - рассказал в интервью главный врач медицинского центра Московского физико-технического института (МФТИ).Чуршин пояснил, что данный гормональный сдвиг преображает женскую фигуру и кожу, делая их похожими на мужскую. Вдобавок это влияет на менструальный цикл, способствует возникновению аменореи, проблем с фертильностью, а также психологическим состоянием. Качество жизни у женщин в силу данных факторов может сильно снизиться.Врач посоветовал воздерживаться в обычной жизни от больших физических усилий ради прокачанных мышц в области пресса – достаточно просто иметь подтянутый живот. Он подчеркнул, что «кубики» не характерны для женской физиологии.