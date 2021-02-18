Медики предупредили о неожиданном симптоме рака простаты
Эксперты британского Фонда борьбы с раком простаты сообщили, что боль в бедрах, позвоночнике или верхней части ног может быть симптомом развития рака предстательной железы.
Помимо болей в ногах, к симптомам опасного онкологического заболевания относятся дискомфорт при эякуляции, проблемы с мочеиспусканием, а также наличие крови в семенной жидкости.
При появлении хотя бы одного из перечисленных симптомов специалисты рекомендуют немедленно обратиться к врачу для диагностики. Заболевание развивается медленно и может годами протекать без специфических симптомов.
Рак предстательной железы – одно из самых распространённых онкологических заболеваний. На его долю приходится более 14% всех злокачественных опухолей, диагностируемых у мужчин.
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