Медики предупредили о неожиданном симптоме рака простаты

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Это повод обратиться к врачу.Эксперты британского Фонда борьбы с раком простаты сообщили, что боль в бедрах, позвоночнике или верхней части ног может быть симптомом развития рака предстательной железы.Помимо болей в ногах, к симптомам опасного онкологического заболевания относятся дискомфорт при эякуляции, проблемы с мочеиспусканием, а также наличие крови в семенной жидкости.При появлении хотя бы одного из перечисленных симптомов специалисты рекомендуют немедленно обратиться к врачу для диагностики. Заболевание развивается медленно и может годами протекать без специфических симптомов.Рак предстательной железы – одно из самых распространённых онкологических заболеваний. На его долю приходится более 14% всех злокачественных опухолей, диагностируемых у мужчин.