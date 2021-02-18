Медики предупредили о неожиданном симптоме рака простаты

Это повод обратиться к врачу.

Эксперты британского Фонда борьбы с раком простаты сообщили, что боль в бедрах, позвоночнике или верхней части ног может быть симптомом развития рака предстательной железы.

Помимо болей в ногах, к симптомам опасного онкологического заболевания относятся дискомфорт при эякуляции, проблемы с мочеиспусканием, а также наличие крови в семенной жидкости.

При появлении хотя бы одного из перечисленных симптомов специалисты рекомендуют немедленно обратиться к врачу для диагностики. Заболевание развивается медленно и может годами протекать без специфических симптомов.

Рак предстательной железы – одно из самых распространённых онкологических заболеваний. На его долю приходится более 14% всех злокачественных опухолей, диагностируемых у мужчин.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

http://neboley.com.ua - Добавил gorizont в категорию Онкология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь